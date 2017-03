Algo mas que un comentario

13 views

por Armando Rodriguez Boone

CON DEDICATORIA ESPECIAL PARA ÁNGEL…

MI MUY QUERIDO NIÑO…

SON EN ESTOS MOMENTOS, las 11 horas del sábado 18 de marzo. Mañana domingo 19 (hoy) es tu cumpleaños; cumplirás siete añitos. Estoy sentado frente a mi computadora haciendo lo posible por escribirte estas líneas, porque quisiera poder expresar en ella todo el amor que tengo guardado en mi corazón para ti…

TE LO JURO MI PEQUEÑO ÁNGEL…

NO SE SI PODRÉ conseguirlo, porque el amor no es algo que deba plasmarse en una carta, en un escrito; ni siquiera es algo que deba ser guardado en el corazón. El amor quiere ser expresado, necesita ser expresado frente a frente…

Y ES QUE…

CUANDO SE PRODUCE el maravilloso acontecimiento del nacimiento de un nieto, absolutamente toda la familia se siente muy feliz y los abuelos no podemos evitar la felicidad de los recuerdos que nos proporcionaron nuestros hijos cuando eran pequeños…

LOS ABUELOS…

VOLCAMOS de manera incondicional todo el amor que sentimos por sus…

VER CON ORGULLO…

COMO UN NIETO crece y se va poco a poco haciendo mayor es una gran satisfacción para todos los abuelos. Es como volver a ver crecer y hacerse hombre o mujer a un hijo o una hija, después de pasado tanto tiempo y volcar todo su amor en los pequeños, ahora que tenemos más tiempo libre para dedicarle en exclusiva nuestros cuidados y sus mimos, que a veces, incluso parecen excesivos para sus padres…

ÁNGEL ELIEZER…

NO IMPORTA si cada año que cumples un año más de vida me voy haciendo más viejo, me alegra tanto ver cómo estás creciendo y haciéndote todo un hombrecito, hoy, en tu séptimo aniversario te reitero que siempre serás el orgullo de todos y deseo que tu vida siempre sea bendecida por la gracia de Dios…

CUANDO TE MIRO…

NO DEJO DE PENSAR en que eres un milagro de vida. Estoy muy agradecido de seguir perteneciendo a este mundo para seguir de cerca cómo te vas desarrollando. Tus logros me llenan de orgullo y mi corazón se encoge cuando estas triste. Pero, como no disfrutar cuando me dices ‘GÜELO’ soy el NEMBER ONE en la escuela…

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS…

ME INVADEN ya que por un lado, me siento súper feliz por tu cumpleaños, pero también me invade la tristeza porque no puedo estar a tu lado. Porque no puedo estrecharte y besarte como quisiera. Eres muy pequeño para entender, pero no tuve la precaución de renovar visa y eso evita que pueda cruzar el Río Bravo y llevarte la piñata que como el año pasado, te llevamos tu ABUELA, CAMI y YO, para romperla juntos…

AHORA…

SE MI DIFICULTA más el poder pasar a tu lado tu cumpleaños, así como el año pasado cuando juntos rompimos la enorme piñata. Mi visa se venció y ahora a cumplir una serie de trámites confiado en que me la autorizarán…

DE MOMENTO…

ME CONFORMO con soñarte, y con poder mirarte en las fotos que tengo distribuidas por todas partes; y besarte en el papel cada vez que te echo de menos, cosa que ocurre cada día del año, cada hora de cada día del año, cada minuto de cada hora de cada día del año. ..

¿SABES ÁNGEL?…

EL AMOR DE LOS ABUELOS es algo que ningún niño debería perderse; ni ningún abuelo debería perderse el amor de sus nietos…

TE REPITO…

NOCHE A NOCHE, cierro los ojos en el silencio para traerte en mi mente, para darte un abrazo. Y abrazarte fuerte, porque pienso que, de alguna manera, ese abrazo llega a ti a través de mi deseo de que sepas lo mucho que te quiero, que te queremos…

LO QUE MÁS ME GUSTA…

ES RECORDAR las vivencias que de tus primeros tres años tenemos de ti. De aquellas tardes en que entrabas corriendo por el portón trasero de mi casa, tu casa y gritando ¡ABUELO! ¡ABUELA!, cuando te acurrucabas en mis brazos y piernas…

O DE ESAS OCASIONES…

EN EL PARQUE de la ciudad donde por azares del destino, es ahora tu lugar de residencia al lado de tus padres, SIBY y FABIOLA; deslizándote por el tobogán, mientras me llamabas para que mirara lo bien que lo hacías; la forma en que me llamabas ‘ABUELO’, para enseñarme algún juguete que te gustaba; cómo me explicas la forma en que dominas los GAME BOY…

NO SABES MI NIÑO…

COMO DISFRUTO los momentos en que cargado de chucherías (frituras), galletas y alguno que otro juguete, llego a tu casa sabiendo que no hay nada que disfrutes más que lo ‘hecho en México’…

PERO NO TE PREOCUPES CARIÑO…

PORQUE todos los regalos y la lotería mexicana que querías para este tu cumpleaños, en poco tiempo, primero DIOS, te los llevaré pronto y te los daré con intereses…

NO, NO QUIERO CULPAR…

A NADIE de esta situación. A veces la vida es injusta y difícil de comprender. Lo cierto es que al principio no podía soportarlo, pero ya lo voy aceptando…

YO SOY CAPAZ…

DE CONFORMARME con mis recuerdos. Recuerdo cada momento vivido a tu lado, pero, como no han sido muchos, los repito una y otra vez en mi mente, y te sigo imaginando como eres, un GRAN NIÑO…

BUENO ANGELITO…

QUIERO QUE SEPAS, que tengas presente, por mucho que te digan o que oigas por ahí, que tus abuelos siempre te han querido mucho…

Y QUE SI…

EN ALGÚN MOMENTO de tu vida, que ojalá sea una vida plena y feliz, te sientes solo, o te embarga algún sentimiento de tristeza, dolor o incomprensión, aquí estaremos nosotros, tus abuelos, para acogerte y ayudarte en todo cuanto necesites…

Un beso y un abrazo muy fuertes, cariño, de tus ABUELOS, de CAMI, de todos los que te queremos…

FELIZ CUMPLEAÑOS TESORO…

ABUR…