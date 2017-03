14 views

por Georgina Cano Torralva

La hermana Rosita

Su nombre fue Rosa Alicia Torralva Múzquiz, originaria de Múzquiz, Coahuila, tierra de generales. Cuando era una niña, mis abuelos decidieron irse a vivir a Acuña y ahí fue donde hizo su vida. Valiente y haciendo honor a la tierra donde nació, sacó adelante a su familia, a sus 4 hijos. Dedicó gran parte de su vida a servir a los demás a través de la oración, la enseñanza de la palabra de Dios, pero, sobre todo, a vivir a través de la fe.

Hermana Rosita le llamaban. Creo que no hubo enfermo en Acuña por el que no hubiera orado, ella acudía siempre al llamado de quien necesitara una oración, sin distingo de creencias o religión. Llegaba también a orar, aunque no le hubieran llamado. Algunas personas me compartieron que teniendo una necesidad muy grande en el momento de mayor crisis ella había tocado a su puerta para ofrecer ayuda.

Además, recibía en su casa a quien tocara a su puerta, y compartía todo aquello que tenía, decía que dar las sobras no sirve, que debemos dar aquello que también nos hace falta. Así, a lo largo de su vida dio a muchas personas hospedaje, alimentos y lo más importante: una esperanza tras el reflejo del amor de Dios a través de sus buenas obras.

Con una fe inquebrantable, si había momentos de duda, te decía “si tu no crees, yo sí creo y por mi fe tu problema está resuelto, en el nombre de Dios.” Y vaya que el problema se resolvía sin importar cual fuera, siempre y en cada ocasión.

Caminaba grandes distancias llevando consuelo y palabras de aliento a quienes lo necesitaban. Igual visitaba la cárcel, que los hospitales y los domicilios. En su camino por la vida no había obstáculos, su fe siempre los eliminaba a su paso. Tampoco había enfermedades, ni padecimientos, ni carencias, nunca se quejaba.

Daba su confianza y apoyo a las personas aun sin conocerlas y el miedo en ella no existía. Me lo repitió la semana pasada: “yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo de nada.”

Hacia mí siempre tuvo palabras amorosas, bendiciones y oraciones.

Buena hija, hermana, madre, cuñada, tía, abuela, amiga; una buena mujer fue siempre mi tía Rosa, la hermana Rosita. La vamos a extrañar, creo que no solamente su familia, sino todos aquellos en quienes dejó un recuerdo, una enseñanza, una oración.

Solo a través de las buenas obras trascendemos en la vida. Una vez que dejamos de existir, solamente permanecemos en este mundo a través de los recuerdos, a través de aquello que sembramos.

Sé que ella sembró solo cosas buenas, con fe, determinación y valentía para mostrar a los demás cuán grande es el amor de Dios.

Con mucho cariño dedico hoy esta columna a la hermana Rosita, y permita que quienes tuvimos la fortuna de conocerla, hoy recordemos una vez más su memoria, revivamos las anécdotas y experiencias compartidas y sirva a los demás como inspiración en momentos de dificultad.

Les deseo una excelente semana queridos lectores.