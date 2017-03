Entre ruinas y recuerdos

41 views

La última locataria de Merco Carranza:

Más de 29 años vendiendo billetes de lotería en el antiguo edificio de Merco Carranza tiene Gina García Velarde, la única de 60 locatarios que resistió el incendio, el cierre del centro comercial y el abandono del inmueble.

Gina García Velarde admite que superó el incendio del centro comercial en mayo del 2011, la apertura de una tienda provisional en octubre del 2011, el cierre definitivo en octubre del 2013 y ahora el abandono del inmueble.

Dice que por su mente jamás paso abandonar el edificio de Merco Carranza “nunca me he ido y no tengo porque irme, el valor del comerciante está en uno mismo y en el producto, la gente viene y se acabó”.

PIERDE EL 70% DE GANANCIAS

Admite a raíz del cierre del centro comercial y el retiro de los locatarios perdió el 70 por ciento de sus ganancias “pero aun así tengo que estar aquí, porque también hago funciones de oficina”.

Relata que solo ella decidió quedarse en el edificio del centro comercial, que aglomeraba a cientos de personas “eran 60 espacios comerciales, 49 locales y 11 quioscos los que había aquí, y solo yo me quedé”.

Agrega “todos se fueron porque así lo decidieron, tomaron una mala decisión, porque al momento de irse que esperaban, que el edificio se sostuviera por sí mismo…les falto visión a mis compañeros”.

Gina revela que decidió cerrar el pasillo por nostalgia ya que recuerda la gran cantidad de gente que llegaba al centro comercial “si, por eso hemos cerrado esta parte para no ver…porque no podemos remediar algunas cosas”.

Relata que nunca ha pensado en irse “nunca pensé en irme, los que me conocen saben que no me iré y nadie me va a echar, el día que me vaya a ir es porque me retire de trabajar, no porque me echen”.

Respecto al abandono del inmueble, relata que el 80 por ciento de los destrozos los han realizado los alumnos del CONALEP sin embargo se cansó de reportarlos a la Policía Preventiva Municipal “los alumnos quiebran vidrios, pintan, hacen escándalos, pero ya me cansé de reportarlos” refiere.

Admite que del 2013 a la fecha han robado cableado eléctrico, puertas, aluminio y equipos que dejaron los locatarios “el 80 por ciento de los destrozos los han provocado los alumnos del Conalep y los robos cualesquiera”.

Enfrente de la venta de billetes de lotería se encuentra un negocio donde compran oro, reparan pilas, pernos y tornillos sin embargo aclara “ellos no son locatarios, son personas que pedí que se quedarán para que vieran por mí”.

Explica que la propiedad en condominio significa que es propietaria de una parte del edificio, por lo que no tiene que pagar renta para permanecer en el antiguo centro comercial de Monclova.