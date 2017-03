Confían Diputados en Secretaría de Economía para proteger industria del acero

122 views

CIUDAD DE MEXICO, CDMX.- Diputados de Coahuila se reunieron con el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía en demanda de acciones inmediatas para la protección de la industria acerera del país, le expusieron los impactos social y económico que se daría si no se aplican salvaguardas arancelarias al acero proveniente de países asiáticos.

José Rogelio Garza Garza, Subsecretario de no Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, recibió a los diputados federales y locales de Coahuila ayer por la tarde en la dependencia federal, escuchó planteamientos que serán turnados ante Ildefonso Guajardo, Titular de la SE.

Melchor Sánchez de la Fuente, en la representatividad de la comisión legislativa de Coahuila, presentó a Garza Garza un amplio análisis de lo que pudiera darse en el Estado, de no protegerse a la industria acerera aplicando salvaguardas arancelarias a los aceros provenientes de países asiáticos.

La calificación que dio Sánchez De la Fuente de no darse la protección federal a la industria acerera fue como muy grave y de fuerte impacto en la economía y en lo social.

Planteó que Coahuila tiene sentada una gran parte de su economía en la industria del acero.

En cada una de las regiones, incluyendo la desértica de Coahuila, hay fuentes de empleo generadas por quienes producen y transforman al acero en distintos productos, señaló el diputado en su exposición a José Rogelio Garza Garza.

Dijo que los empleos que se dan en este sector de la economía de Coahuila están dentro de la formalidad, respetando leyes laborales en todos los aspectos y por ello no es válido que se le arriesgue a estas industrias permitiendo acero producido de manera muy barata por parte de países que no igualan condiciones ni salariales, ni laborales en comparación a nuestro país.

Garza Garza escuchaba atento los temas expuestos por Sánchez de la Fuente.

Se agregaría que no solamente se afectarían 23 mil empleos en la rama acerera de México, se frenarían inversiones por 800 millones de dólares que se tienen contempladas y se lesionarían a empresas proveedoras de servicios para las industrias acereras.

SALVAGUARDAS PERMANENTES

Dentro de la detallada exposición, el diputado Melchor Sánchez de la Fuente solicitó que la aplicación de Salvaguardas Arancelarias al acero asiático se den antes del 7 de abril que vence la vigencia de las actuales.

Pidió también al Subsecretario Garza Garza que las Salvaguardas Arancelarias para evitar la invasión del acero proveniente de países con los que México no tiene tratados comerciales, aumenten su porcentaje de gravamen protector y que estas sean de manera permanente.

La reunión se dio en términos de excelente cordialidad entre los legisladores de Coahuila y el funcionario federal quien escuchó planteamientos de riesgo de no aplicarse las salvaguardas y los beneficios que estos traerán a la economía del país al hacerse permanentes.

Los diputados que integraron la comisión fueron: Melchor Sánchez De la Fuente, Sergio Garza Castillo, Antonio Nerio Maltos y Luis Gurza Jaidar por el Congreso de Coahuila, por el Congreso de la Unión, los diputados federales por Coahuila Edna Dávalos, Flor Rentería, Santos Garza y Armando Luna Canales.

Se calificó el encuentro como positivo y hay la confianza que las peticiones sean atendidas.