“No quiero ser otra Zulema”

Jamás imaginé vivir este tipo de experiencias, esas que se escuchan en los medios de comunicación donde mujeres son golpeadas, maltratadas. Generalmente pensaba “que los denuncien y no les den el perdón, ¿para qué se aguantan?”. Esta experiencia me ha servido para entender un poco esa situación.

Mi relación inició en septiembre de 2015, no esperaba un noviazgo pero bastó un café para que el hombre no dejara de buscarme, invitarme a almorzar y platicar casi todas las mañanas. Al poco tiempo ya estaba conviviendo en casa con mi hija y mi madre.

Si me platicaran esta historia en otros tiempos hubiera pensado “que rápido le abrieron las puertas a ese hombre, ¡Cómo quiere que no le pasen esas cosas!” pero en justificación le digo que algunas de las características de los hombres violentos es que son seductores, simpáticos y amables ante la gente, cuidan mucho su imagen y las mujeres que son elegidas por ellos deben ser algo sumisas, con insuficiente estima por sí misma y con alto nivel de tolerancia a la violencia, aprendido, claro, desde su infancia o, en una segunda etapa, de los 17 a los 28 años, según estudios.

Recordemos que violencia no solo significa un golpe, pueden ser agresiones verbales, abusos de autoridad, abandono, amenazas, retiro de apoyo económico e incluso muestras de pornografía entre otras muchas situaciones.

Al poco tiempo del inicio de la relación, ya me había dado cuenta que el hombre minimizaba todo lo que yo hacía, decía que eran tonterías las cosas por las que yo mostraba algún interés y finalmente, al par de meses, me agredió verbalmente asegurando que yo era algo así como una prostituta (alto nivel de tolerancia a la violencia).

Durante el tiempo que salimos siempre traté de demostrarle que yo era una mujer de bien, con principios y valores, una mujer que no lo traicionaría nunca, pero sus celos y su afán de alejarme de mis amistades fue cada vez más fuerte y yo, me alejé poco a poco de cada una de mis amigas y amigos.

En el ciclo de la violencia el agresor se queja constantemente y la víctima siempre intenta calmarlo; él la trata de aislar y ella se mantiene alejada de amistades e incluso familiares; él critica, ella tiene tolerancia y ante los insultos trata de justificarlo.

Para el mes de diciembre de 2015 yo sabía que tenía que alejarme de él, muchas veces intenté que la relación terminara, siendo clara y firme, al principio; porque cuando rogaba, lloraba, imploraba perdón, despertaba en mi la esperanza de haber vivido una mala experiencia con él pero, con su arrepentimiento, las cosas ya serían diferentes.

LA IMPOTENCIA

Ni siquiera yo entiendo como dejé pasar más de un año sin querer estar con él y, aun así, viéndolo todos los días. Tampoco había visto llorar tanto a un hombre y en la contraparte, nunca una pareja me había ofendido tanto como él.

En el ciclo de la violencia te llegas a acostumbrar a pelear en la relación, siempre con un toque de indefensión aprendida, a ser agredida y a agredir, te ves envuelta en una relación tóxica, enfermiza y entre más tiempo dejas pasar, más difícil es salir, porque llegas a vivir en lo conocido, en un área de confort que, aunque no sea la mejor, te resulta cada vez más fácil vivir en ella; pensar que mereces estar libre de esa opresión es ilógico y las palabras de “luchar por ser feliz” te parecen hasta absurdas, simplemente fuera de la realidad.

Los sentimientos de frustración e impotencia crecían cada día. La resignación por no poder controlar mi propia vida estaba siempre amenazando, por eso casi a diario terminaba con él, de hecho, supuestamente ya éramos “amigos”; bajo este disfraz me seguía visitando a mi hogar pero también seguía siendo posesivo, celoso, desconfiado y agresivo. Nunca me apoyó económicamente pero no es extraño caer en la seducción del discurso de un hombre violento, incluso para jueces, policías, profesionales, amigos y parientes.

No sabía que se le llamaba violencia familiar también a las relaciones de noviazgo, como la que yo estaba viviendo, de eso me enteré el día que acudí a interponer una denuncia por violencia y por acoso. ¿Por qué sucedió esto? Le platico:

LA PRIMERA BOFETADA

A principios de febrero mi entonces pareja me propinó una bofetada, para mí eso fue alarmante, sabía que la violencia seguiría de mal en peor; pero pese a mi indignación logró convencerme de que lo perdonara, tal como al principio con sus agresiones verbales.

En alguna ocasión llegué al extremo de amenazarlo con llamarle a la policía para que se fuera, ante esto él muy seguro contestó que tenía conocidos en la corporación, que si les llamaba a la vuelta de mi casa lo bajaban de la patrulla y que yo quedaría peor.

Cuando le hablaba de denunciarlo por violencia, siempre me decía: “Te la volteo y tu quedas peor”. Yo me dejaba intimidar pero empezó a ser agresivo frente a mi hija y empecé a esforzarme más para que se fuera o, al menos, para tratar de controlar un poco la situación. Nunca pude.

En esa semana entendí por fin que no podría salir sola de esa situación, reconocí que estaba fuera de mis manos desde hacía mucho tiempo, tuve que reconocer que me dominaba, me controlaba y que estaba destruyendo mi vida y de paso, la de mi hija de 6 años, así que terminé con él. Siempre quise que termináramos como amigos pero eso provocó que siguiera saliendo con él tanto tiempo así que luego de una de sus ofensas, lo corrí de mi casa, le cerré la puerta y le subí a la tele, le dije a mi hija que no le hiciera caso porque él gritaba y tocaba para que le abriera y, después de un rato, vociferando palabras altisonantes, se retiró indignado.

A partir de ese día no le contesté llamadas, ni mensajes y pedí ayuda a mis familiares y amigos para que me acompañasen a cualquier parte que yo fuera. Me sentía como niña chiquita. En algunas ocasiones se apareció cuando iba yo por mi hija a la escuela o a la estancia infantil, pero cuando el hombre se percataba de que iba acompañada, no me abordaba.

EL ACOSO

Una semana y media me estuvo acosando con llamadas y mensajes de otros números de teléfono porque el suyo lo tenía yo bloqueado, pero en una ocasión me seguía en su camioneta y yo me le perdía entre las calles del centro cual película de acción; el Oscar se lo ganó el lunes 27 de febrero, me siguió en su camioneta, me cerró el paso, llegué como pude a casa de mi padre y cuando mi padre salió para auxiliarme y le pidió se detuviera para que hablara con él, mi ex pareja pisó el acelerador y desapareció a toda velocidad.

En ese momento mi padre le llamó desde mi celular, ahí el susodicho prometió a mi padre que ya no me molestaría más. Me sentí un poco más tranquila. Al día siguiente decidí acudir sola a dejar a mi hija a la escuela, era el último día de febrero, quería pensar que realmente ya podría sentirme segura. Cuando estaba cerca de mi auto, ya sacando las llaves para abrirlo, el me sorprende dándome un empujón con su brazo, como jugando: Bu! Me dice, en tono de broma, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Yo me di la media vuelta, decía “No, no, no” y empecé a caminar rápido y hacer señas a los taxis, al fin subí a uno. Ese día, mientras iba en taxi dejando mi auto estacionado, me dirigí al Centro de Empoderamiento para la Mujer, a interponer la denuncia.

LA DENUNCIA EN EL CENTRO DE EMPODERAMIENTO

“Vengo a poner una denuncia por acoso” dije al guardia cuando llegué al Centro. Al pasar me atendió una abogada que me aplicó un cuestionario para saber hasta qué nivel de violencia se había llegado en la relación, agradecí en mis pensamientos que nunca utilizó un arma de fuego, ni punzocortante, y me pregunté a mi misma: ¿Hasta dónde las mujeres permitimos que nos agredan?

Es importante saber que resulta frecuente que los hombres violentos sufran estados de tristeza o ansiedad, suelen tener alguna adicción, ya sea al alcohol, a la drogas o medicamentos; los hijos y las mascotas pueden llegar a recibir maltratos a causa de la ira del agresor; por lo general se comportan de una manera sumamente violenta por hechos triviales; son comunes las amenazas de suicidio u homicidio y dependen emocionalmente de la mujer así que no soportan que los abandone debido a su baja autoestima.

Información como ésta la conocí en el interior de dicho lugar donde conocí a la directora de dicho centro que fue muy cálida, amable y hasta empática.

Al ocurrir a este lugar me invadió el sentimiento de vulnerabilidad ya que entendí que acudí para pedir apoyo y protección, así que agradeces a cada persona que se comporta amable al atenderte. Luego de hablar con la abogada, me pasaron a una sala de espera, lugar bastante aceptable a excepción del programa que sucedía en la televisión “María de todos los Ángeles”. Contradictorio ver este tipo de programas en un lugar donde se fomenta el respeto a la mujer.

La siguiente oficina que visité, siempre guiada por el personal, fue la representante del Ministerio Público que levantó mi denuncia. Nunca había denunciado a nadie así que no sabía ni por dónde empezar, pero el trato fue bastante reconfortante pese a la tensión que se vive por decidir entrar en el mundo del pleito legal y la paciencia y guía de la MP me ayudaron a interponer la denuncia.

Al finalizar, me acompañaron de nuevo a la sala de espera. No tardaron mucho para guiarme con la psicóloga que se la pasó hablando de mi perfume, me hizo unas preguntas que contesté más por compromiso que por querer hacerle saber mi situación y me dio unas hojas sobre el ciclo de la violencia. De regreso a la sala de espera me comunicaron que había un módulo del Servicio Estatal del Empleo por si quería ayuda para encontrar trabajo, y me guiaron a éste. También la representante fue bastante amable. Una sonrisa en este tipo de situaciones ayuda mucho a no sentirte tan tensa así que salí más tranquila de dicho módulo.

ORDEN DE RESTRICCIÓN

Luego de interponer la denuncia se decidió emitir una orden de restricción en contra de mi ex pareja. Me comentaron que si se presentaba en mi domicilio llamara a seguridad pública y que llegarían de inmediato ya que el domicilio ya estaba señalado para protección.

La orden de restricción sirvió para que no se presentara más en mi casa, pero el lunes 20 de marzo, me di el lujo de salir con una amiga a un evento cultural, (mismos que el criticaba y que nunca me quiso acompañar porque no le agradaban), pues ahí apareció el hombre, me abordó, me decía que tenía que resolverse esta situación, que hablara con él y que le diera un beso.

Mi amiga inteligentemente me ayudó a salir del apuro pero desde entonces no puedo dormir. El sigue llamando desde otros números, lo hizo esta mañana diciendo desesperado que ya no puede más, yo solo le cuelgo cuando veo que es él pero espero todo esto concluya favorablemente, que el hombre se retire y que yo, pueda seguir mi vida tranquila.