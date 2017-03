Denuncia bloqueo hijo de César Flores

11 views

“Vamos para el cuarto mese que me rechazan el permiso de construcción por problemas políticos con mi papá. Yo no subo cosas de estas, pero pues ya es personal conmigo también. No me gusta la política. Pero tampoco me gusta que me estén chin….. mucho menos cuando no tengo nada que ver”, fueron las palabras textuales de Alejandro Flores Valdez, hijo del Diputado César Flores, a través de redes sociales.

Lo anterior luego de que en medio de discusiones con funcionarios Municipales Cesar Flores Sosa, su padre, hizo público el “bloqueo”, de un permiso de construcción que solicitó desde enero y que hasta la fecha por alguna u otra situación no se lo han entregado en Obras Públicas.

El Diputado Federal y empresario monclovense, dijo que él solo quiere invertir en la ciudad y dar empleo a la gente de Monclova, con la construcción de un restaurante para su hijo Alejandro, que con “pretextos”, no quieren permitir que inicie porque no otorgan el permiso que se establece; debe de darse, a quien lo solicita, en un periodo máximo de 12 días.

Acompañado por la planilla de Alfredo Paredes que representará al PAN en la contienda municipal; Erick Zapata Hernández, Jesús Roberto Dávila y Rosa María Rodríguez Ortiz, respaldaron y observaron el trato otorgado al Diputado.

“Me los traje porque la Alcaldía va a ser muy corta y quiero que ellos, los integrantes de la planilla se den cuenta de la sinvergüenza, de tanto robo a comerciantes con los permisos, con las licencias de funcionamiento, el uso de suelo. La gente ha sufrido mucho, la gente ha estado aguantando esto mismo que me hacen a mi porque quieren moche”, afirmó Flores Sosa.

Por una letra, por “venganza”, porque tiene más de 135 contratos que se los dieron a su gente, que trabajan en el Municipio para hacerse “no ricos, millonarios”, fueron las explicaciones que dio Cesar Flores Sosa, del porqué no quienes entregarle el permiso.

Con relación al candidato del PAN Alfredo Paredes, quien estuvo también al frente en la Dirección de Obras Públicas, destacó que no es su candidato y menos su amigo, porque fue participe de todo lo que se hizo y se sigue haciendo en el departamento de la Administración actual.

“Vengo a crear empleo, no vengo a robar como ellos, ni a crear empresas fantasmas como ellos lo hacen, yo creo en Monclova, porque yo si quiero a mi ciudad, como ellos están agarrando lana fácil, esto se va a acabar y voy a actuar en contra de todos los que han abusado de los comerciantes, los tengo identificados”, afirmó el Diputado Federal.

Ante las discusiones del Diputado con el Director Antonio Aguilar González y otros operadores del departamento, llegó al lugar el Presidente del PAN, Everardo Rodríguez, a quien también le hizo algunos señalamientos respecto a actos de corrupción en su desempeño como funcionario público.

El Presidente del PAN solo se limitó a señalar que vería el asunto de la negativa en el permiso que solicitó el diputado, sin dar más detalles.

Finalmente Cesar Flores, dijo que acudirá diariamente a la oficina de Obras Públicas para exigir su derecho a tener el permiso de construcción, porque su solicitud cuenta con todos los requisitos necesarios y Antonio Aguilar dijo que aún sigue en proceso en el departamento de ingresos.