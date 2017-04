Señala RM previo a campañas: no podemos retroceder

35 views

A unas horas de que iniciaran las campañas políticas en la Entidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, señaló que contrario a lo sucedido en la anterior campaña por la Gubernatura, los protagonistas del proceso electoral enfrentan un ambiente muy distinto. “Las cosas son muy diferentes en materia de seguridad, por lo tanto esperamos que haya un ambiente en ese sentido, un ambiente tranquilo en las campañas”, recalcó.

Les haría un llamado a los partidos políticos y sus candidatos para que prevalezca la tranquilidad.

“No, no, yo no tengo que recomendarles nada. Los partidos sabrán como desarrollan sus campañas, si se respetan o no, es cosa de ellos, nosotros nos referimos a la seguridad pública a la posibilidad de que ellos tendrán de hacer campañas en un ambiente muy distinto al de hace seis años, cuando había una fuerte situación de peligro, de riesgo, no queremos que esto regrese”, enfatizó.

Rubén Moreira Valdez dijo que existe preocupación por la situación que se vive en entidades vecinas como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde se está violentando a la sociedad.

“Claro que hay preocupación por lo que está pasando allá, nosotros nos hemos ocupado en mejorar la infraestructura para evitar que el crimen vuelva a sentar sus reales en Coahuila”, recalcó.

Los habitantes de Nuevo León, entidad que colinda con Coahuila y gran parte de la actividad que desarrollan, depende de unos y otros.

Señor, la gente de Nuevo León, se pregunta cómo es que Coahuila puede mantener esta paz de que todos disfrutamos.

“Primero, nosotros hemos construido un sistema de seguridad basado en no casinos, no giros negros, no alcohol indiscriminado y combate duro a la delincuencia, además tenemos una alianza con el Ejército, una práctica diaria de colaboración con ellos, esa es la fórmula para que haya seguridad”, añadió.

Se refirió a las bases militares construidas por su Gobierno en los límites con entidades vecinas, además de otras tareas tendientes a fortalecer la infraestructura en materia de seguridad.

“No tenemos ninguna fórmula mágica. Cualquier estado en dos o tres años se pueden tranquilizar si hacen las cosas que hicimos nosotros y también, en 15 días se descompone si no cuidas la entidad. Por eso mi insistencia a que sigamos trabajando en este sentido y a los protagonistas de la política electoral, que no olviden que hace seis años enfrentamos un estado severamente complicado, no podemos volver al pasado”, puntualizó.