Manuel ‘El Loco’ Valdés tiene tumor maligno en la frente

Luego de varias especulaciones en torno a su salud, el comediante Manuel “El Loco” Valdés confirmó que tiene un tumor maligno en la frente y que será sometido a una cirugía para extirpárselo.

Mi salud ha sido muy buena durante toda la vida y le doy gracias a Dios, pero hace tiempo me salió una especie de granito aquí (en la frente) y no le hice caso. Incluso, inventé una canción: ‘poco a poco, lentamente me fui cayendo y me pegué en la frente’”, comentó el actor.

Sin embargo, al observar que no se trataba de un barro o espinilla común, el productor teatral Daniel Gómez Casanova y el actor Ignacio López Tarso, le aconsejaron que acudiera con el dermatólogo, quien le propuso practicarle una biopsia para analizar el tejido.

Le dije que de una vez. Me puso muchas inyecciones, que sí me dolieron, pero en mi propio juicio me abrió. Me dijo que cerrara los ojos y yo sentía como un gusanito. Me hablaba para distraerme hasta que me sacó el tumorcito, luego me cosió y sentí que me estaba restirando, pues ya se estaba pasando la anestesia”, relató a la prensa.