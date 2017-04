“Ganaremos 3 de 3”

43 views

En el programa Cambios se entrevistó a Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y al candidato a la gubernatura Miguel Ángel Riquelme Solís, en el marco de la campaña que ha sido calificada la más fuerte para este partido en el país.

El presidente del Revolucionario Institucional destacó que se tienen propuestas en materia de transparencia y rendición de cuentas, por eso Miguel Riquelme ha presentado su 5 de 5, es decir más allá de lo que otros candidatos han presentado en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Lanzó el reto para que todos los candidatos hagan lo mismo y presenten su declaración patrimonial, de impuestos y bienes, se realicen el antidoping, además incluyan la carta de no antecedentes penales.

“Yo he pertenecido a 4 administraciones, no niego a mis amigos, soy funcionario público de carrera, estuve con Rogelio Montemayor, Enrique Martínez, Humberto Moreira y Rubén Moreira, yo no dependo ni mi carrera ha dependido de ninguno de ellos”.

Marcela Moreno (MM): ¿Ya pusiste casa en Saltillo?

Miguel Riquelme (MR): Ya vivo acá, tengo alrededor de 4 meses junto con mi familia, sin embargo mi familia va y viene a Torreón.

Derivado del proceso de la precandidatura, luego la candidatura, el proceso electoral y después del 4 de junio estaremos aquí de manera permanente.

MM: ¿Eso no quiere decir que te vas a olvidar de los laguneros?

MR: No claro que no, al contrario. Si alguien conoce la Comarca Lagunera soy yo, tuve la gran oportunidad de ser alcalde de Torreón, de compartir problemas junto con los ciudadanos y solucionarlos.

Después de este proceso, estaremos trabajando el primero de diciembre para todos los coahuilenses.

Ángel Carrillo (AC): Enrique Ochoa, había otros personajes que querían ser candidatos a gobernador, ¿era Miguel Riquelme el candidato idóneo para la gubernatura?

Enrique Ochoa (EO): Por supuesto, Miguel Riquelme es nuestro mejor candidato y será un gran gobernador. Así lo ha dicho la militancia del PRI y los simpatizantes del partido, que acudieron más de 502 mil de ellos a la elección primaria que tuvimos durante el proceso interno en Coahuila.

Eligieron por amplia mayoría a Riquelme, eso nos hace sentirnos orgullosos. Doy un dato interesante, nunca en la historia de Acción Nacional han juntado 500 mil votos en una elección en el Estado, ni lo logrará.

En cambio Miguel Riquelme ya recibió ese apoyo y ahora vamos a un proceso de puertas abiertas, para escuchar todas las voces y presentar propuestas, haciendo un balance crítico de lo mejor, que será presentado por el partido.

MM: ¿Es el mejor candidato al exterior del partido?

EO: Absolutamente, eso lo vamos a demostrar día tras día en la contienda electoral. He tenido la oportunidad de acompañar a Miguel Riquelme en varios actos de campaña y la ciudadanía está presente, ahí se presentan las propuestas, además de firmar compromisos.

El candidato escucha a la ciudadanía y atiende las demandas más sentidas como es la seguridad, donde se ha dicho que no se dará ni un paso atrás.

En comparación con los Estados vecinos que ahora tienen gobiernos panistas, en Chihuahua la inseguridad se ha duplicado, en pocos meses que lleva Javier Corral al frente del Estado.

Mientras que en Tamaulipas se ha incrementado en un 40% los delitos que más lastiman a la ciudadanía, mientras que en Durango se ha dado un 40% en el incremento de inseguridad con el gobierno panista.

AC: ¿Coahuila es la tabla de salvación para el PRI rumbo al 2018, frente a la pérdida de 7 Estados donde tenían el poder?

EO: Lo vemos de otra manera, en 2016 tuvimos elecciones en varios Estados, donde los resultados no fueron los que esperábamos, sin embargo en ese mismo año el PRI recuperó la gubernatura de Oaxaca que no estaba en manos de un gobernador priista, en el caso de Sinaloa también se recuperó con Quirino Ordaz, también se ganó en Zacatecas, Tlaxcala, Colima e Hidalgo.

Es decir en 2016 el PRI fue el partido que más recibió votos en esas contiendas, hacemos un ejercicio de autocrítica y en este 2017 extendemos un compromiso con la ciudadanía de puertas abiertas, se analizarán las mejores propuestas que den solución a los problemas de la sociedad, vamos con la ciudadanía por todo y vamos con todos. Proponemos ganar 3 de 3 elecciones para gobernador en este 2017.

MM: El año pasado usted hacía una reflexión y reconocía que el PRI se había distanciado de la gente, ¿Qué cambiaron en este tiempo para decir que se ganarán tres de tres gubernaturas?

EO: Primero hicimos el proceso abierto a la militancia de Coahuila, invitando a los simpatizantes del PRI a participar, este mismo procedimiento se hizo en Nayarit y en el Estado de México.

Estamos abiertos a la crítica, la autocrítica y vamos a proponer campañas propositivas, austeras y limpias.

No se vale engañar a la ciudadanía con ataques sin fundamentos, lo que se requiere son soluciones a los problemas que aquejan a todos.

AC: Miguel Riquelme ¿Te interesa ser gobernador?

MR: Claro que sí, estoy convencido que estamos en un momento idóneo para transformar a la entidad, la experiencia que me ha brindado el servicio público hay que ponerlo en práctica para resolver las problemáticas de los ciudadanos en los próximos 6 años, quiero ser gobernador, por eso estoy en medio de este proceso electoral.

Los retos que enfrenta Coahuila no son los mismos que pasamos hace 6 ó 12 años, el reto de la seguridad es nuevo.

Solamente la experiencia te pone a definir políticas públicas para solucionar esta problemáticas en la entidad, a mí me tocó como secretario de gobierno iniciar esa limpia aquí en Coahuila.

Me tocó el peor momento de la delincuencia a mi llegada a la presidencia municipal de Torreón, había sectores como el poniente de la ciudad, que no se podían ni entrar, la gente no podía subir al Cristo de las Noas, hoy Torreón es distinto.

Lo que propongo son soluciones puntuales a esta problemática, tales como: una policía especializada para resolver el delito del fuero común, apoyando a los municipios, en seguridad se tiene que conocer a los Estados.

Se han construido tres cuarteles para sellar Coahuila, a mi gusto y por estrategia, falta uno en Sabinas, en la zona Carbonífera y una base naval en Acuña.

Hay uno en la Zona Norte, otro en Piedras Negras, Monclova, Frontera, otro está en construcción en San Pedro.

MM: A la gente le interesa la transparencia y la rendición de cuentas ¿Puedes asegurar que todo lo que tienes o traes puesto es producto de tu trabajo?

MR: Claro, yo me lo he ganado con el sudor de mi frente, soy una persona que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, lo demostré al frente de Torreón y en otros cargos públicos.

A los ciudadanos les interesa la transparencia porque como funcionario público, estás ejerciendo dinero público, por eso se debe tener cuidado y dejar en claro en qué se gasta el dinero de la gente.

Mi primer acción como gobernador electo será mandar la iniciativa para quitar el fuero a diputados y funcionarios, incluyendo el ejecutivo del Estado, eso es darle respuesta a las demandas ciudadanas por un gobierno transparente.

AC: ¿Cómo percibe el PRI el asunto del fuero?

EO: Estamos conscientes que el fuero no puede usarse como un mecanismo de impunidad, por eso apoyamos la propuesta que hace Miguel Riquelme con el pueblo de Coahuila, eliminando el fuero en todas sus formas no habrá oportunidad de impunidad para nadie, es una propuesta puntual, inteligente que da respuesta a la petición de rendición de cuentas.

AC: ¿La seguridad recae en algún partido político?

EO: Sí Ángel, la seguridad descansa en la capacidad que tienen los militantes de los partidos políticos en la función de gobierno, para garantizarle a la ciudadanía el libre disfrute de su vida, así como de sus actividades deportivas y culturales.

Miguel Riquelme entiende que se tienen que atacar las causas que originan el crimen, para ello propone mayor impulso a los empleos bien pagados, políticas públicas a favor de las madres de familia, equidad de pagos en sueldos para las mujeres y por qué no mejores salarios.

AC: ¿Replicarás los modelos exitosos que hiciste en Torreón para erradicar la violencia de las colonias como la Jabonera, la Línea Verde, el Paseo Morelos?

MR: Creo que a lo largo y ancho de los recorridos que he realizado en campaña, la gente me pide que construya espacios como lo hice en Torreón, para que lleguen a Monclova, la capital del Estado, Piedras Negras, en Acuña me pidieron una Línea Verde, eso se puede replicar en todo el Coahuila, ya probamos que funciona y cambia el ambiente de inseguridad a una vida de calidad entre sus habitantes.

El lema de la campaña “Jalemos Juntos” significa la sinergia entre sociedad, empresas y gobierno para lograr esos cambios, como lo hice en Torreón.

Además recogeré el sentir de la gente a través de la página oficial, de todos aquellos que no estuvieron en la precampaña y en las campañas.

MM: ¿Votar por el PRI significa votar por la continuidad de gobierno, en especial uno que ha sido tan criticado como el de los Moreira?

MR: Mi campaña se basa en cosas muy puntuales, creo que se tiene que reconocer lo que está bien hecho y en cambiar lo que no funcionó.

Mantener lo que se puede impulsar, el gran logro de esta administración estatal es la seguridad y la atracción de empleos.

No me temblará la mano para cambiar las cosas que haya que cambiar para que Coahuila funcione.

Yo he pertenecido a cuatro administraciones, no niego a mis amigos, soy funcionario público de carrera, estuve con Rogelio Montemayor, Enrique Martínez, Humberto Moreira y Rubén Moreira, yo no dependo ni mi carrera ha dependido de ninguno de ellos, yo he trabajado desde distintos espacios para mejorar mi municipio, mi distrito y hoy mi Estado.