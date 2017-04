“Revive” en Jesús: un mandato divino

51 views

Como si fuera un mandato divino, Marín Carreón Medina de 52 años ha personificado a cristo en el viacrucis de la iglesia Santiago Apóstol año con año desde el 2008.

Fue a raíz de que en el año de 1983 una enfermedad terminal lo hizo tocar fondo; para la ciencia médica no había nada ni nadie que pudiera rescatar a Martin de la muerte.

Los especialistas daban por terminada la vida de aquel hombre que se aferró a la fe cegada que lo único que lo mantenía aferrado a vivir era seguir al lado de los suyos.

Padre de familia de 4 hijos, ejemplar esposo e intachable obrero trabajador Martín imploró al Todopoderoso dejarlo vivir para servir a la iglesia católica a manera de agradecimiento.

Fue entonces como de manera milagrosa aquella enfermedad sin razón algún desapareció de su cuerpo, levantándolo de la cama que lo mantenía postrado, pero sobre todo cambiándole la vida… aquella que le daban por perdida.

Tras reponerse del trago amargo Martín se acercó a la iglesia católica en busca de una oportunidad que verdaderamente demostrara lo agradecido que se encontraba con el altísimo por la oportunidad brindada, por dejarle ver de nueva una esperanza pero sobre todo por mantenerlo sano y salvo a lado de los suyos.

SE ENCUENTRA EN JESÚS

Fue en el año del 2008 cuando el movimiento familiar de la iglesia en mención de mantenía en búsqueda de los personajes que darían vida al viacrucis de aquel año.

Sin pensarlo y como una señal divina, Martín se ofreció para dar vida al personaje principal, aquel que le había devuelto la vida, quería dar vida a Jesús de Nazaret tal como él se la había dado unos años atrás al ponerlo de pie y de regreso a la lucha por la vida.

Con el apoyo incondicional de su familia, Martín se preparó, dijo en ese momento estar listo para cargar con la cruz que el creador del mundo cargó en su hombro para salvar al mundo de sus pecados.

“Dios me ha puesto pruebas muy difíciles, pero gracias a él hemos salido adelante”, señala Martín. Las más lamentables fueron la resignación ante la pérdida de un hijo y la sanación de una enfermedad que él padecía hace más de 20 años.

Dar vida a cristo no ha sido fácil pero año con año la experiencia, la tranquilidad y la fe lo hacen seguir en el camino de una promesa que se había trazado como un compromiso por tres años y que hoy lo mantiene firme pese a que ya han pasado casi 10.

El empleado de AHMSA afirma desconocer el tamaño y el peso de la cruz durante este año, pero esa no es una situación que le preocupe, sólo piensa en formar parte de la celebración en la que Jesús murió para limpiar de pecado a la humanidad.

SE PREPARA PARA EL VIACRUCIS

Martín dice que no se prepara físicamente para el recorrido que deberá hacer durante la representación del viacrucis, asegura que es sólo la gran fe con la que cuenta para realizar el papel lo mejor posible.

Además de Martín, integrantes de diversas agrupaciones parroquiales iniciaron los ensayos para representar la crucifixión de Cristo durante la Semana Mayor, entre estos grupos están matrimonios pertenecientes al Movimiento Familiar Cristiano.

“Lo he comentado en otras ocasiones, fue a través de una enfermedad que no he querido que publiquen porque no lo creen, desafortunadamente padecemos la enfermedad de la incredulidad, las personas no creen si yo les digo que no había esperanza de vida para mí, pero tenemos un Dios poderoso que me liberó”, expresó.

Martín señaló que fue así que empezó a predicar la palabra de Dios por todas partes donde lo llaman, y un día reflexionó que no era suficiente y fue cuando se propuso para personificar a Cristo en el Viacrucis viviente.

Así mismo, para personificar a Cristo reconoce que también se necesita estar preparado físicamente para aguantar el esfuerzo que requiere el recorrido del Viacrucis, y en su caso lo que hace es salir a caminar dos horas diarias.

“AL LADO DE JESÚS LAS CARGAS SON LIGERAS”

“Sí pesa la cruz, pero como dice Jesús, a su lado las cargas son ligeras”, dice Martín, quien señala que mientras realiza la representación piensa que Jesús va a su lado y dice que no duda que este viernes será de la misma forma durante el trayecto.

Martín asegura que ni en esta representación ni en las dos anteriores ha pedido nada a Dios, que su participación ha sido para agradecer por las bondades que le ha dado.