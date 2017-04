Trump presume armada ‘muy poderosa’ rumbo a Norcorea; China pide contención

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró hoy que está enviando una armada “muy poderosa” a la península de Corea ante las amenazas del régimen de Pyongyang y poco después de conversar con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la escalada de tensiones.

Estamos enviando una armada. Muy poderosa”, indicó Trump en una entrevista con la cadena Fox Business esta mañana, en referencia al envío del portaaviones USS ‘Carl Vinson’ y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a Corea del Norte como muestra de fuerza.

Tenemos submarinos muy poderosos, mucho más poderosos que cualquier portaaviones”, recalcó Trump.

Agregó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, está “haciendo las cosas equivocadas”.

El Gobierno estadunidense ha advertido a Corea del Norte sobre las provocaciones de las últimas semanas con las pruebas de lanzamiento de misiles balísticos que han acrecentado la preocupación en la zona, especialmente en Corea del Sur y Japón, socios estratégicos de Washington.

Ayer, en una muestra de creciente exasperación, Trump advirtió a China, principal aliado del régimen norcoreano, de que estaba dispuesto a resolver el problema norcoreano sin su ayuda.

China pide paz

Como respuesta, el presidente chino llamó a su homólogo estadunidense, apenas unos días después del primer encuentro de ambos en Florida la pasada semana, para expresar su interés por mantener la coordinación con Trump en relación a Pyongyang.

Un influyente periódico chino advirtió que la península coreana se encuentra lo más cerca que ha estado de un ‘choque militar’.

Xi abogó en conversación con Trump por “resolver los problemas a través del diálogo”, informó la cadena de televisión oficial china, CCTV, y reiteró que Pekín sigue comprometido con la desnuclearización de la península coreana y busca mantener la paz y estabilidad en esta región.

El reciente ataque aéreo de Estados Unidos a una base del régimen sirio de Bashar al Assad ha sido interpretado también como un mensaje a Pyongyang de que la política exterior de contención y multilateralismo defendida por el predecesor de Trump, Barack Obama, ha concluido.

En una nota por Twitter en la mañana de este miércoles, Trump afirmó que la conversación con Xi, fue una discusión “muy buena” sobre la “amenaza de Corea del Norte”.

Had a very good call last night with the President of China concerning the menace of North Korea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de abril de 2017