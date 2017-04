Fuera de Contrato

12 views

El ayuno religioso sigue presente pero desde mañana lunes las cosas se normalizan, regresan las actividades normales sobre todo en el ambiente sindical donde de manera temporal se dio una tregua a la lucha por convencer a obreros cuál es la mejor opción cuando se celebre el recuento.

Leija sigue con sus pláticas con trabajadores, incluso en plena Semana Santa platico con trabajadores de transporte ferroviario, no hubo paro no movimiento simplemente fue plática informal en donde se les aclaró las causas que provocaron la caída de bono y logró conciliar intereses.

Les aclaro que la caída en el bono fue resultado de los paros que por mantenimiento aplicó Altos Hornos de México, hubo departamentos que hasta por un mes completo dejaron de producir, entonces por lógica si no hay producción por lo tanto tampoco hay premio una cosa empuja a otra.

El sindicalista señaló que fue el pasado jueves en el cambio de turno de tercera a primera cuando se presentó al lugar donde trabajadores se encontraban reunidos y les explicó que la caída en el porcentaje del bono fue por que no hubo actividad productiva, lo bueno es que si tuvo buena respuesta.

Recordó que la empresa aplicó un programa de mantenimiento al equipo, proceso que suspendió las actividades en los Altos Hornos Cinco y Seis por tres semanas, en laminadora en caliente un mes, Laminadora en Frío Uno y Dos, Planta de Sínter y Colada Continua en este último departamento hasta por quince días.

Dijo que el malestar de trabajadores concluyó cuando se les aclaró que si no hay producción no hay bono, además el paro en los equipos tiene que aplicarse porque requiere de mantenimiento por lo tanto es entendible la situación.

“Junto con el secretario de trabajo Ricardo Arauz y comisionados, fuimos hasta donde se encontraban los compañeros, que después de escuchar la versión entendieron que la caída del bon fue por los paros es falso que hayan paralizado o cuando menos intentado paralizar sus actividades”, aclaró.

Por el lado de la 288 pese a que ofrecieron dependencias públicas tendrían guardias para atender, en el caso de la PROFECO la oficina se encuentra cerrada sin nadie que reciba a consumidores que por diversas razones presentan problemas por fallas de comerciantes, denunció el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Juan Jaciel Valdez Orozco, dijo que la mañana de ayer le tocó atender un trabajador que presenta problemas por fallas de un aparato eléctrico y al presentarse a las oficinas de la PROFECO se encontró que estaba cerrada, que no hay quien recibiera la denuncia y tendrá que esperar hasta el lunes.

Recordó que días antes del asueto, esta y el resto de las dependencias ofrecieron que dejarían personal para atender los casos más importantes que surgieran en el transcurso de la semana sin embargo fue falso no hay guardia a pesar de la importancia por no descuidar la atención al consumidor.

“Lo correcto es dejar guardia para atender al consumidor, en el transcurso de los días pueden presentarse quejas como fue el caso del compañero que no tuvo otra más que esperar al inicio de la próxima semana pero hay casos que no pueden detenerse y la obligación es cumplir”, dijo.

Seguimos con la reflexiones de semana santa que comparte el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, hoy es un día triste, parece que todo ha acabado, el orgullo se impuso a la humildad, la mentira sobre la verdad, la dureza de corazón parece que ha vencido, hoy es un día para reflexionar en mis actitudes de vida.

Porque tristemente también yo que me digo cristiano, te he vendido señor por menos de treinta monedas. cuántas veces te he dejado de lado señor, cuántas veces me ha importado más el quedar bien con los demás que contigo, cuántas veces las cosas de este mundo han estado más presentes en mi vida que tu señor.

Ah! sí cuidará tu amistad como me preocupo por las cosas del mundo, si te dedicará tiempo señor, de verdad, si buscara conocerte cada día un poco más, si en lugar de estar pensando en mí pensara un poco más en ti, qué diferente sería mi vida, pero has muerto señor, te he dejado morir en mi vida, te he crucificado con mi indiferencia, con mi racionalismo, con mi manera de vivir como si tu no existieras.

Hasta en estas fechas santas he olvidado que tú eres la causa de mis vacaciones, perdóname señor, dame una nueva oportunidad, ayúdame a vencer mi egoísmo, a comprender que tu muerte en la cruz ha sido por mí, porque me amas y quieres darme una vida nueva, hoy es un día de reflexión.

De silencio, de espera, pues la certeza de que contigo la muerte no tiene la última palabra llena mi corazón de esperanza, de cambio, de transformación. dame la gracia señor de traerte de nuevo a mi vida, de hacerte presente en mi comunidad, de darte de nuevo el lugar que te corresponde en nuestra sociedad, amén

