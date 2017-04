Cantinero… de los de antes

54 views

El día que descubrió que su pasión era servir a la gente, Ramón Martínez Martínez, decidió ejercer la actividad de cantinero, con el paso de los años no solo atendía parroquianos, muchas veces era su paño de lágrimas, los escuchaba los invitaba a tranquilizarse y compartía con ellos los buenos y malos momentos.

Por 30 años desarrolló esa actividad pero después tomó la decisión de abandonar ese trabajo cuando empezó a observar que bares y cantinas se transformaban; ya no eran refugio para pasar horas agradables bohemias, donde charlar, escuchar música y al final de una jornada laboral relajarse.

De repente dejó de ser un centro de diversión, el refugio que muchos usaban para tirar el estrés formado por las actividades cotidianas tanto laborales como familiares y sociales, incluso hasta para escuchar su música preferida y ser centro de reunión de amigos que visitaba bares y cantinas para el reencuentro.

“Llegaban con su dolor, por problemas familiares, matrimoniales o laborales, en ocasiones sin dinero, les servía la cerveza que acostumbran tomar les ponía la música que les agradaba, se relajaban y se retiraban ya más tranquilos” recuerda con nostalgia.

Con orgullo destaca que contrario al pensamiento de que los cantineros abusan con las cuentas, señala que nunca fue cuenta cierto, es decir nunca cobró de más, fue limpio al momento de cobrar, actuaba con la misma filosofía de bares y cantinas de aquel entonces atender y relajar a los clientes

Todo eso terminó hace unos diez años cuando autoridades permitieron la presencia de mujeres, bajo la excusa de trabajar como meseras con el paso de los años se contaminó, hoy hay casos que son centro de refugio para prostitutas que van en busca de clientes.

Pero su presencia es fuente de conflictos, pleitos entre clientes que se disputan las caricias compradas de las sexoservidoras, “aunque ya no sólo ejercen de noche, a todas horas del día van de una cantina a otra, es como se ganan la vida pero acabaron con los centros de distracción” reconoce.

Atribuye ese fenómeno a dos factores: en principio por la facilidad que concedieron autoridades de permitir el acceso de mujeres, incluso hasta manejaban una mesera por cada mesa, hoy es más alto la presencia de mujeres que clientes.

Otro factor fue el cierre de las zonas de tolerancia por ser mujeres que siempre se han dedicado al sexo servicio buscaron la forma de seguir con su actividad al principio muy reservado pero hoy un descontrol total, la prostitución se ejerce con solo que las sexo servidoras presenten su tarjeta de salud.

Los últimos días que laboró como cantinero fue testigo de pleitos y discusiones entre parroquianos que se disputaban el amor comprado de una sexoservidora, prefirió cortar por lo sano.

“Hoy ir a un bar o cantina tiene sus riesgos son contados los negocios que no permiten la presencia de mujeres, siempre donde hay la presencia de ellas surgen pleitos, ya no puedes ni disfrutar una cerveza o escuchar música a gusto, se acercan a molestar no todos los que van a una cantina van en busca del amor comprado pero ellas no lo entienden y acabaron con las cantinas de antaño” lamenta.

SIGUE SIRVIENDO; AHORA ES BOLERO

Fiel a sus principios de servir a la gente, un día mientras caminaba por la plaza principal, observó a un grupo de boleros, de inmediato pensó es una forma de seguir sirviendo a la gente y compró un cajón, además todo lo necesario para bolear o dar lustre a los zapatos.

De eso hace diez años y dice que los clientes asiduos bares y cantinas que en aquellos años atendió hoy son sus clientes, van a la plaza a bolearse, recuerdan aquellos bohemios días, cuando jugar a domino o jugar al cubilete para disputarse la ronda de canciones eran los pasatiempos para tirar el estrés y relajarse.

“No creas aquí también llegan clientes con problemas, me los platican y trato de ayudarlos, de orientarlos, les hago ver el lado amable de la vida y se van contentos después regresan” destaca.

Otra satisfacción es que hijos de aquellos clientes hoy lo buscan, llegan preguntando si es Ramón y es que lo identifican por su sombrero que siempre ha usado, es una satisfacción ver que sembró amigos y hoy cosecha clientes que le dan para vivir tranquilamente y con esta profesión ha conseguido educar, y alimentar su familia.

“De cantinero a bolero, esa puede ser mi vida, lo único que lamento es que se perdieran los bares y cantinas, ya no se puede ir a relajar, pero yo desde que compre mi cajón de bolear le di vuelta a la página no me arrepiento desde este lugar en la plaza Alonso de León, además de disfrutar sigo con mi mística de servir a la gente” finaliza.