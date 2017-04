Debatirá Riquelme con datos y razón en mano

84 views

“En los primeros 15 días de campaña los candidatos de la coalición ´Por un Coahuila Seguro´ han podido dar a conocer sus compromisos, han conocido las necesidades de la gente y enriquecido la oferta política para prometer obras y acciones que reflejan la expectativa de los ciudadanos en los próximos seis años”, comentó Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI al gobierno de la entidad en su encuentro con medios de comunicación.

“No es la primera vez que recorro Coahuila, pero siempre es enriquecedor el contacto con la población, eso nos ha permitido retomar algunas cosas que son urgentes para las ciudades y para el campo, vaya para todos los sectores sociales”.

“Del diálogo reconocemos a qué aspiran las mujeres, los jóvenes que inician la búsqueda de un empleo, a qué aspiran los padres de familia en su contexto para sus niños y hoy tenemos mayor claridad de lo que exige la ciudadanía”, apuntó el candidato.

Antes que cualquier petición, los coahuilenses siguen teniendo una prioridad y es “que se les garantice la tranquilidad, seguridad, eso me lo piden antes que cualquier obra, que no disminuya la lucha contra los criminales. Me da gusto, que la misma sociedad esté pensando en no retroceder”.

La generación de empleos es otro tema prioritario “empleos y bien pagados, los empresarios exigen infraestructura para generar la competitividad, la garantía de la inversión local y extranjera y el intercambio de producto en nuestro estado, eso para lograr la meta de las 170 mil fuentes de trabajo que nos hemos programado para los próximos seis años”, advirtió.

El tercer tema “es invertir para cambiar la atención de los ciudadanos en salud, me he comprometido a incrementar la infraestructura, a complementar lo que ya está hecho con especialistas y a que dentro del próximo presupuesto en el 2018 venga contemplado el abasto de medicamento, en todas las clínicas que dependen del gobierno del estado”.

Además impulsar el turismo que enmarca a Coahuila, que implica a los Pueblos Mágicos y “lograr la denominación de tres más, que son: Ocampo, General Cepeda y Múzquiz

Municipios que han estado trabajando en la búsqueda de requisitos para entrar dentro de la categoría y acceder a los recursos federales, que en conjunto con los estatales, se sume una construcción de infraestructura para traer el desarrollo económico, el turismo y la captación de otro tipo de visitantes que venga a conocer”, sentenció Riquelme.

El candidato también se ha propuesto construir infraestructura a lo largo y ancho de Coahuila “tenemos municipios que no tienen buena infraestructura y como medida de prevención del delito habremos de iniciar con el importante reto de que todos cuenten con lugares de esparcimiento dignos y adecuados. En los más grandes y en áreas por región, construiremos centros de alto rendimiento para poder generar una buena dinámica en materia de deporte y cultura y la ampliación de la oferta educativa”.

Miguel Riquelme reconoció “apenas es el inicio y creo que ha habido una buena respuesta, una buena recepción en cada municipio, estaremos visitando próximamente la región Centro, Norte y Carbonífera, sumado a las regiones Sureste y Laguna”.

Los debates son parte de la democracia de Coahuila

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la coalición “Por un Coahuila Seguro” a Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que en los debates que desarrollará el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de su parte habrá propuesta y no se va a dejar “pero con los números y la razón en la mano”.

Señaló que los debates “son parte de la democracia de Coahuila, son parte del proceso electoral y debemos estar preparados para poder presentar la mejor propuesta”.

Riquelme dijo que la ciudadanía espera planteamientos “sin embargo es obvio, van a buscar denostar, aunque la gente está esperando cosas muy distintas. De mi parte habrá propuesta y no nos vamos a dejar, pero con los números y la razón en la mano”.

“Sobre qué es lo que argumentan, cuando no tienen la razón, haciendo propuestas desfasadas de un esquema de gobierno que desconocen y sobre todo de una infraestructura que no han llegado a identificar en lo absoluto, propuestas débiles y facilonas, que no tienen sustento económico ni jurídico”.

Declaró “es importante participar en los debates que organiza el IEC y quizá lo haga en otros encuentros que coincidan con la agenda que me marcó mi partido. Debo alcanzarla para poder garantizar la plática en todas las regiones y con todos los sectores sociales”.

De las encuestas describió “no me preocupan. Aunque estén a favor, para mí no marcan más que una directriz de lo que el ciudadano quiere escuchar, marcan una radiografía del momento, de cuál es la percepción de la población”.

“Igual en los sondeos de opinión, son para saber qué es lo que está pasando y cuáles son los retos a enfrentar, te sirven mucho para orientar el discurso, la propuesta y generar una empatía con los ciudadanos. Lo importante es que la persona vea en las propuestas su expectativa y anhelo de vida como coahuilense”.