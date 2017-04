Aspira a ser la primera Alcaldesa

91 views

Reforzar el sistema para prevenir el delito del orden común y buscar la construcción de un parque industrial para generar más y mejores empleos, son algunas de las propuestas de Lupita Oyervides, candidata a la Presidencia Municipal de Monclova.

La candidata del partido tricolor, de 32 años y abogada de profesión, relata que busca ser la primera alcaldesa electa de Monclova, para en un año podrá demostrar lo que muchos no han podido en tres.

¿Quién es Lupita Oyervides?

Soy María Guadalupe Oyervides Valdez, todos me conocen como Lupita Oyervides, orgullosamente originaria de este gran municipio de Monclova. Tengo 32 años, nací el 20 de septiembre de 1984 y soy la mediana de tres hermanos. Gracias al esfuerzo de mis padres, de profesión Licenciada en Derecho.

¿Cuál es su trayectoria?

He trabajado en la administración pública como Directora de Desarrollo Social, Regidora, Diputada Federal, esto me ha permitido conocer qué es lo que realmente necesitan las colonias, hacer mis propuestas y decir como lo vamos a lograr.

¿Porque quiere ser alcaldesa?

Desde muy pequeña me veía trabajando dentro del Gobierno y en un lapso muy pequeño he podido cumplirlo; ahora después de 45 años en lo local, la estructura su gran mayoría son mujeres (un 90 por ciento).

Cuando vi la convocatoria que a Monclova le tocaba una mujer no quise desaprovechar la oportunidad. Quien me conoce sabe que soy muy echada pa’ delante, la tome, jugamos una campaña interna, la ganamos y estoy segura que este 4 de junio voy a poder representar bien a mi partido, a las mujeres y a los jóvenes.

Sería la primera alcaldesa electa de Monclova

Hoy mi partido me da la oportunidad de hacer historia. Quiero que los ciudadanos me permitan ser la primera alcaldesa electa de Monclova, con su voto van a respaldar a una mujer comprometida y de valores, que en un año podrá demostrar lo que muchos no han podido en tres.

Los monclovenses somos inquebrantables, luchamos, nos esforzamos y día a día logramos nuestras metas, más de 1 mil 500 kilómetros de territorio lleno de hombres y mujeres que sabemos que el esfuerzo es la fórmula para mejorar nuestras condiciones de vida y de nuestra familia, por algo nos dicen que tenemos el espíritu de Acero.

¿Cómo ve la respuesta de la ciudadanía?

Contenta porque en sectores donde pudiéramos decir que no hay tanta conexión con nuestro partido nos han recibido muy bien y me ha gustado muchísimo esta campaña, la cual será de 60 días.

Me ha permitido que cada caminata que hagamos sea de poder escuchar, de poder entablar una conversación, que no sea una pasarela, nadamas de un saludo y de un abrazo, que sea un dialogo directo con el ciudadano.

Eso ha hecho más fuerte mi campaña, porque voy haciendo una plataforma de propuestas reales que fue hecha por ciudadanos.

¿Qué te desalienta?

Me decepciona que cuando una mujer es candidata es más probable que sea atacada por su físico que por sus logros o por los logros que ha conseguido en su municipio. No me desalienta; me decepciona que cuando vemos a un hombre, con los mismos perfiles, nunca es parte del ataque que se hace en campañas.

¿Qué opina de las campañas negras?

De las campañas negras y los ataques te puedo decir que ya estamos acostumbrados, hay partidos que así trabajan, hay otros que lo hacemos caminando, viendo a la gente, haciendo recorridos, haciéndolo de manera personal y hay campañas de redes sociales.

Yo hago la campaña cara a cara, personalmente con la gente y hay personajes que lo hacen a través de Facebook y yo digo que lo hago a través de Face To Face, mejor la hago cercana al ciudadano.

¿Qué es lo más importante para Guadalupe Oyervides?

Mi familia y mis amigos. Tengo amigos que están conmigo desde hace 10 ó 15 años, todos son de Monclova y es la otra familia que aunque no es de sangre es la que siempre está ahí.

En esta campaña puedes ver a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos que se hicieron parte de esta campaña y no es porque quieran algo, es porque están apoyando y confían en mi persona.

¿Es importante la opinión ciudadana?

Aquellas modificaciones que se hicieron como una decisión personal sin tomar en cuenta al ciudadano, siempre va a repercutir, por eso hoy que estoy caminando las calles nos dicen que es tiempo de que tomemos decisiones con opiniones ciudadanas.

¿Qué cambiaría de la actual administración?

Cambiaría los malos manejos, la corrupción y cerrarle las puertas a todos aquellos que se han aprovechado de los recursos. Podrán decir mil cosas, pero de mí no pueden decir que soy una persona corrupta o que he tomado algo que no es mío.

Muchos ciudadanos piden la modificación del Par Vial y el retiro del monumento a Francisco I Madero.

Ya pasaron los tiempos donde el gobierno toma decisiones unilaterales, es tiempo de que aprovechemos los recursos jurídicos que tenemos y en este caso es el plebiscito.

Yo llamaría a un plebiscito y que el ciudadano tome la decisión. Un año no te alcanza para modificar o tumbar el monumento a Madero, pero es suficiente-si los ciudadanos lo demandan-que se haga la modificación de las vialidades.

¿Propuestas de Lupita Oyervides?

Hemos avanzado en seguridad, pero es tiempo de reforzar en sistemas vanguardistas para prevenir el delito del orden común. Necesitamos el parque industrial para generar más y mejores empleos.

Tenemos pláticas con un empresario de Monclova, él nos dará el terreno, primero Dios y nosotros nos vamos a encargar de proveer el drenaje, el agua, el pavimento para beneficio de las empresas.

También es tiempo de rehabilitar y trabajar en los valores de los niños y los jóvenes para fortalecer a las familias a través de los espacios recreativos. Necesitamos un alivio en los impuestos para los empresarios, comerciantes y ciudadano. Y nadie estará por encima de la ley, se crearán consejos ciudadanos plurales para la vigilancia de los recursos.

¿Algún mensaje a la ciudadanía?

Adiós a las campañas negras, bienvenidas las campañas de propuestas, que se sumen, que no tomen decisiones con un voto enojados, porque es lo que quiere lograr otros partidos, que solo tocan ciertos temas sin fundamentos, Jamás lo hacen ante las autoridades correspondientes y quedan solo como dimes y diretes.

Así que los invito a votar por la mejor opción, por una opción de cambio y esa es Lupita Oyervides. Quien aparte está muy orgullosa de cómo está integrada la planilla.