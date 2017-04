Javier Duarte se reserva derecho a decidir sobre extradición

42 views

CIUDAD DE MÉXICO.

Javier Duarte se reservó su derecho a decidir sobre su extradición a México ante un tribunal de Guatemala; el ex gobernador de Veracruz aclaró que esta decisión no ‘quiere decir que no lo vaya a hacer’, pero que esperará a que llegue la solicitud formal de extradición.

En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría; esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo el derecho hasta que llegue la solicitud formal”, comentó Duarte de Ochoa.

Trascendió que las autoridades mexicanas tendrán un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición del ex gobernador de Veracruz.

En caso de que Duarte no se allane, en decir, no acepte ser extraditado, su traslado a México podría demorarse hasta un año.