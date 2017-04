Ráfagas Deportivas

12 views

por Ramiro Ortiz

BUENOS DIAS…

NI MODO, las cosas se están complicando en algunas organizaciones, que participan en béisbol mexicano de verano, primero ese problema que paso en León Guanajuato, en donde fallo el alumbrado y otro día se cayó un techo metálico, segundo que también se tambalea la situación en Durango, pues la casa de los Generales, aseguran no está a un cien por ciento, todos esos problemas, nacieron en las juntas invernales de béisbol, celebrada en estados Unidos, pues ahí nació la división del máximo circuito, los directivos de Sultanes, Tigres y Leones de Yucatán ahora callan, pero ahí tenemos esas dos plazas, que siguen afectando la buena marcha del béisbol, ahora falta que los jugadores de Generales, ya no jueguen pues aseguran no les gan pagado.

SARAPEROS de Saltillo, ya igualo la serie ante Piratas de Campeche, el primer juego los perdieron, bueno como no había $$$, a todos los trajeron en autobús desde Oaxaca, algo así como 16 horas de camino, esa misma aventura, me la avente yo, ahora que cubrí pretemporada de Acereros, a la otra mejor junto dinero, para el avión en el 2018, bueno si todavía vivo….LOS PERICOS de Puebla, hasta antes del juego de ayer, habían recibido mortales cornadas de los Toros de Tijuana, la novena de Von Hayes, regreso al “Hermanos Serdán” después de haber conquistado la serie ante los Acereros de Monclova, pero les fallo pítcheo y bateo, el miércoles con batazos de vuela entera de Corey Brown y Cyle Hankerd, los enterró para una blanqueada de 15-0, lo dicho, en este circuito, no hay enemigo pequeño.

SE Calentó el ambiente en Liga de Béisbol Norte de México, en últimos resultados de la cuarta fecha los Freseros de San Quintín, aseguran victoria 4 por 2 ante Centinelas de Mexicali y arriba al liderato con 9 ganados y 3 perdidos, por su parte los Marineros de Ensenada superan a Algodoneros de San Luis Río Colorado con final de 4 carreras a 3, esta victoria pone a Marineros en segunda posición con 8-4, los Algodoneros de Tim Jhonson está en tercera posición con 6-6, por su parte los Tiburones de Puerto Peñasco cae derrotado por Rojos de Carborca con pizarra de 9 carreras a 2, los tiburones está en cuarto sitio con 5-7, después empatados con 4-8 Carborca y Mexicali.

POR La liga de Béisbol del Norte de Coahuila, me reportan que los Tecolotes de Nuevo Laredo, están recibiendo todo el apoyo de su afición, y claro de la autoridad Municipal, eso es bueno una motivación para los directivos del equipo que no están solos, con los tecos figura por ahí Luany Sánchez, que espera ansioso el regreso de Iasias Asencio y Leivy Ventura…EN FUTBOL FEMENIL de la Liga Nacional, la poderosa oncena de las ATLETICAS de Monclova, conquistaron la mañana de ayer en campo Xochipilli, otra victoria, más venciendo a Panteras de saltillo, por ahí verán la información.. HOY me toca descanso, si tienen un “columpio” me invitan.