Ermita 318

por Jesus Medina Gonzalez

BUSCANDO CONSUELO…

Vaya que había tenido un fin de semana pesado, apenas se le daba esto de entrar a las actividades políticas y su debut no había sido bueno, se lo llevaron en una serie de señalamientos en los que él era una pieza mínima.

Pero estaba dentro de ese marasmo en el que lo habían metido, por incluirlo en algún lado.

Pero este hombre que se precia de ser intachable entre la sociedad, dentro de su ignorancia no se daba cuenta que las leyes no piensan igual que aquellos que creen que por no dar el tiro de gracia no tienen culpa.

Ya lo habían exhibido como parte de un engranaje, de esos casos raros pero a la vez frecuentes, que la política se junta con el delito.

Raro porque se supone están para velar intereses ciudadanos.

Lo que estamos narrando no es una novela, es un behind the scenes, de lo que no se ve en los reflectores.

Viejo refrán, no quieres que se sepa… no lo hagas.

Pero a fin de cuentas ya era demasiado tarde para arrepentirse, ya no había tiempos más que de berrinchar, de lanzar calificativos y de hacerse pasar por víctima.

Pero…

¿Cómo te ibas a quedar sin consuelo?

No era posible quedarse sin ser apapachado por quien siempre estaba dispuesto a escucharlo.

Este mundo moderno ponía cercano a su conversación a esa bella mujer, a la que por su uso frecuente a redes sociales el acoso es en grado extremo.

Por esa belleza y esa atención, qué mejor que buscar ese consuelo.

Decirle que había tenido mal día ya servía de algo.

Ya en otras ocasiones habían dialogado…

Es una bella historia…

Y quienes tuvieron un mal día ante señalamientos, lo saben… saben que el consuelo, aunque sea en redes, sirve de algo.

No te quejes de los pisotones si te gusta el baile.

O si quieres algo más popular y entendible….

Pa´ qué te casabas si ya te habías divorciado, como dice el corrido.

PERO SI SE LO METÍA EN EL ALMA….

ARMANDO SANTANA GUADIANA TIJERINA era un convencido que para Nuevo León la figura de JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN era lo mejor, que podía pasarles a los habitantes de la tierra de la naranja, la machaca y el cabrito.

Más aún, se identificaba plenamente con él.

Sobre todo la figura de independiente…

Era JAIME “El Bronco” RODRÍGUEZ el ídolo de GUADIANA, tanto como RIGO TOVAR en una quinceañera de los 70´s.

GUADIANA veía que podría aplicarse la figura de un independiente para Coahuila, y más aún en su caso.

Ya después se tomaron caminos muy aparte….

JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN fue la desilusión en todos los aspectos….

Decimos todos, político, social, seguridad, inversión…

Una cosa era gobernar García, Nuevo León.

GUADIANA ya no se veía como independiente, Don Amarguras lo vio como su candidato en Coahuila.

Lamentablemente un gran hombre, REYES FLORES HURTADO, Coordinador de Campaña de GUADIANA, fue atacado en Monterrey, donde la inseguridad es excesiva.

No sabemos cuál vaya a ser la opinión del ingeniero GUADIANA.

La inseguridad de Nuevo León ya lo afectó, como afecta a millones de neoleoneses.

Hasta Mañana.