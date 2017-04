Fuera de Contrato

18 views

por El Eventual

Algo raro pasa al interior del Sindicato Nacional Democrático Minero por principio la presencia de Oliverio López, en eventos panistas y ayer se manejó la versión de que Daniel Borrego, el secretario de trabajo participa de manera activa en los eventos del candidato independiente a gobernador.

La verdad como que no se entiende que ocurre, porque la vez pasada Sergio Medina, fue claro cuando dijo que el comité nacional está de lado del PRI, aclaró que al resto de los trabajadores se les invita a votar por el partido pero no se les puede exigir, sin embargo la realidad es otra.

Tanto Oliverio como Borrego, participan en campañas diferentes, entonces como que eso deja mucho de qué hablar, porque vuelve a demostrarse que falta liderazgo o bien aplicar mano dura sobre todo contra los integrantes del CEN Democrático que son los obligados a responder.

De seguir así la cosa no es de dudar que conforme avance la campaña, más miembros del CEN democrático se inclinen por apoyar otros candidatos y otros partidos, pero entonces donde quedó el exhorto de Sergio Medina que en realidad es buen hombre pero lo rebasan lo hacen a un lado.

En otro tema el que vuelve a la carga es el comisionado sindical Armando Rentería, muestra un video de una reunión organizada por el ex obrero de AHMSA uno, Carlos Castellanos, al candidato panista Alfredo Paredes, pero colocó mantas de apoyo a Napoleón Gómez Urrutia.

Incluso hasta una fotografía del exiliado en Canadá, eso levantó comentarios entre obreros y al menos los integrantes del comité piden no atender la petición de Paredes que busca la forma de acercarse a directivos mineros y se queja porque no atienden ni responden a su solicitud.

Dice que no se vale un acción de ese tipo, por principio no es evento obrero sino político segundo fue coordinado por un ex trabajador y tercero no era evento sindical entonces como que esta fuera de onda ese encuentro que más que político tuvo corte con sabor a venganza.

Lo anterior porque Carlos alias La Piny Castellanos, busca la forma de promocionar a Gómez Urrutia, está dolido porque perdió el empleo en AHMSA pero sin duda alguna el resto votos y presencia al aspirante panista ahora ni pensar que pueda entrar a la 288 y 147 ni que los dirigentes sindicales no tuvieran memoria.

Por la 147 la verdad que el famoso recuento no será en la primera quincena de mayo, hay que recordar que la 288 se encuentra en revisión contra actual por lo tanto no pueden empalmar una cosa y otra, entonces será después del 13 de mayo cuando se celebra el recuento o elección en la 147.

Lo anterior porque de no darse prórroga, entonces para el sábado 13 de mayo sería la asamblea de decisión y después de esa fecha empezar a contar los días porque no habrá nada que detenga el proceso electoral, al menos es lo que se maneja en las filas mineras pero Leija todavía no dice nada.

Otro comentario es que dan tiempo al arranque de la convención nacional minera en donde supuestamente elegirán a Alejandro Gómez caso, secretario general suplente de su papá Napoleón Gómez Urrutia y desde ya empezar a manejar el sindicato minero porque Napoleón prepara su retiro.

AL menos es lo que se comentó la mañana de ayer en círculos mineros, y un punto interesante es que las versiones provienen de buenas fuentes, de esas que nunca dicen mentiras y todo lo que pronostican se cumple entonces ahora lo que resta es esperar los acontecimientos.

Del lado magisterial, no se conoce en qué situación se encuentran las pláticas de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre el SNTE y autoridades educativas, lo hacen para no levantar comentarios entre el magisterio, sin embargo la realidad es que eso ocasiona mucha incertidumbre entre los maestros.

Sobre todo porque se autoriza un bajo porcentaje salarial pero sigue vigente la llamada reforma educativa, sin que hasta la fecha se conozca si ese modelo seguirá presente y obligando a maestros a permanecer de tiempo completo cumpliendo con los cursos que un día sí y al siguiente también los obligan a cumplir.

A nivel regional la coordinadora Ariande Alanís Mota, se mantiene hermética en cuenta a comentarios sobre la revisión contra actual, prefiere espera y no se descarta que será el 15 de mayo en el festejo del día del maestro cuando se informe sobre el porcentaje salarial que consiguieron en revisión contra actual.

Nos leemos mañana.