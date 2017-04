Fuera de Contrato

13 views

por El Eventual

El paro en Trinity industrias debe quedar como lectura para empresarios y directivos sindicales que manejan muy a lo oscurito el tema de utilidades si con tiempo forman comisiones para según ellos revisar la carátula fiscal, no hay duda que no se presentarían movimientos de protesta.

En cierta forma es válida la postura asumida de dejar hasta fine de abril o principios de mayo lo que corresponde al tema de esta prestación, pero como dice el refrán no hay fecha que no se llegue, entonces esto tiene que tomarse como experiencia y formar las famosas comisiones.

Sería el camino para mantener quietos a los obreros, a quienes como lo hemos dicho muchas veces, no toman en cuenta el mal que se hacen al participar en movimientos de protesta, la verdad si los despiden después será difícil que encuentren otra fuente de trabajo pasan a formar parte de la lista negra.

Porque aunque no sea legal pero los empresarios se cuidan mucho de no aceptar a obreros despedidos por liosos, la historia no miente y hay cientos de obreros que deambulan por las calles en busca de trabajo otros o cruzaron el Río Bravo o se fueron a otra ciudad porque aquí en realidad no hay forma de ocuparse.

Por el lado minero, todo apunta que el grupo de Jesús Marines, en donde participa el negro Héctor Jiménez Coronado, avanza en su presencia entre la raza de AHMSA Uno, en donde se presenta malestar por diversas causas, si no se toma en cuenta y no hay acercamiento con ellos las cosas se complican.

Tanto Marines como el negro Jiménez, y al grupo se sumó la Chiva, Galaviz y el hermano Joel que analizan el panorama el cual ven muy complicado el reclamo principal es el abandono en que dicen se encuentran, la falta de comunicación con sus directivos sindicales y la no información de utilidades.

No hay duda que mientras no se tome en serio lo que es el recuento será difícil pensar que podrán salir con el triunfo son conscientes que Napoleón no es la solución pero tampoco tienen otra opción asó que o se refuerza el trabajo o las cosas serán pesadas, falta que el grupo de obreros reciba permiso para trabajar de tiempo completo.

Es cierto cuando dicen que no les dan oportunidad de ponerse a trabajar de manera conjunta por celos sindicales, pero ese loco pensamiento puede conducir a perder el recuento el voto de castigo duele y pesa incluso dejar un amargo sabor de boca, ojalá y entiendan que en grupo es más fácil avanzar.

Por el lado de la 288 el grupo Verde sigue vigente la verdad aunque es poca la membresía pero los integrantes de esa fracción es gente conocedora del ambiente sindical, el hermano Joel, el doctor Simi Loyola, por mencionar dos comprueba que este grupo esta pesado, que no es fácil engañarlos.

Es cuestión de analizar cuántos trabajadores brincan de un grupo a otro, un día dicen son Café al siguiente Gris, luego de otro color y así andan porque les falta quién los dirija, quién les diga lo que en realidad es el sindicalismo, los oriente y los apoye, todo lo contrario en el Verde.

Claro que hay ocasiones que piensan ese grupo agoniza pero la realidad es otra, sigue fuerte con hombres que son toda una leyenda en el ambiente sindical sobre todo no son chapulines que brincan de un grupo a otro, eso marca la diferencia con el resto de los grupos sindicales el Verde es fuerte y con hombres en realidad con experiencia.

Allí mismo en la 288 mucha razón tiene el comisionado sindical Armando Rentería cuando dice que los muchachos que forman la nueva generación sindical, no son atendidos por grupos sindicales, carecen de un ideología de trabajo de una doctrina sindical, las reuniones de grupo sólo sirven para convivir con bebidas alcohólicas pero no de orientación sobre la importancia de la organización sindical,

Dijo lo anterior luego de reconocer que de manera constante monitorea el comportamiento obreros y ha encontrado que existe un fuerte vacío de lo que es el liderazgo, los jefes de grupo y directivos sindicales piensan que con reuniones es posible mantener el control y se olvida de todo.

“No orientan a los compañeros sobre todo los nuevos, persiste la misma cultura de invitarlos a reuniones sociales, apoyarlos cuando necesitan un permiso o un préstamo, los directivos piensan que de esa forma los tienen de su lado pero es una política negativa porque solo fomenta la división”, externó.

Señaló que no hay brújula en el trato a obreros la nueva generación de sindicalistas van a la deriva por falta de orientación los líderes de grupos piensan que con sólo llevarlos a fiestas semanales es más que suficiente pero es un aspecto que lejos de ayudar se convierte en piedra en el zapato para la dirigencia sindical.

Nos leemos mañana.