Selena Gomez se encuentra con Bella Hadid en la gala del Met

Los looks y maquillajes poco discretos pasaron a un segundo plano cuando Selena Gomez y The Weeknd pisaron anoche la alfombra roja en la gala del Met en Nueva York.

La tensión se palpaba en el ambiente porque la modelo Bella Hadid, la ex del cantante y la ex amiga de Gomez, estuvo entre las invitadas. Y pudo armarse un escándalo en el Museo Metropolitano, pero…

Era su debut en la alfombra roja como pareja y quisieron que todo fuera lo más natural posible. Ella no escogió un look excéntrico y prefirió la dulzura de su vestido vaporoso firmado de Coach, eso sí, con escote de vértigo y sombra de ojos rosa y osada para marcar la diferencia; él optó por el clásico esmoquin.

Se dedicaron miradas de complicidad, besos a gogó pero ni un rastro del cruce de miradas con Bella, que hace solo unas semanas prefirió no asistir al Festival de Coachella para no encontrarse con su ex. Eso sí, no se libró de que la primera imagen de ellos en las redes sociales acumulara miles de likes.

A esta foto le ha seguido otra, que Selena Gomez ha compartido unas horas después de su debut en la gala. En blanco y negro, la foto, en la que aparecen de la mano, resuma amor. Y parece que estas instantáneas son las primeras de muchas.