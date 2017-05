Antes de Michelle, Obama tuvo otra prometida

32 views

Nunca falta un yo lo vi.

La relación Michelle-Obama es de las favoritas del mundo entero. Y no solo por el hecho de ser ex presidente y ex primera dama, si no por el respeto, admiración y amor que manifiestan el uno por el otro que resulta evidente con tan solo verlos.

Es por eso que es difícil imaginar al ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, proponiéndole matrimonio a otra mujer que no haya sido Michelle.

En la autobiografía del nuevo libro de Obama llamado “The Making of Barack Obama” sale a relucir una ex novia del ex presidente llamada ‘Sheila Miyoshi Jager’ donde ella cita que a la edad de 23 años, Obama acudió a la casa de sus padres a proponerle matrimonio, por lo que la respuesta de Sheila fue: ‘Todavía no, soy muy joven para casarme’.

Obama, a pesar de haber obtenido esa respuesta, siguió la relación con Jager, pero en corto tiempo empezaron a surgir los problemas.“Se convirtió en… muy ambicioso de repente, recuerdo muy claramente cuando ocurrió esta transformación, llevábamos un año de relación, él ya tenía su visión de convertirse en presidente” expresó Sheila. También comenta que Obama consideraba que tener una novia blanca perjudicaba a su carrera política.

Poco tiempo después la relación terminó y comenzó la historia de amor que ahora conocemos como Michelle-Obama, dueños del corazón de Estados Unidos.