Felicitan líderes al nuevo presidente de Francia

37 views

WASHINGTON.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó hoy al presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, “por su gran victoria” de hoy, a través de su cuenta en la red social Twitter.

‘Felicidades a Emmanuel Macron en su gran victoria hoy como el próximo presidente de Francia. Tengo muchas ganas de trabajar con él’, tuiteó el presidente de EU.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Panamá también felicitó a Emmanuel Macron por su victoria, un comunicado del Ministerio panameño de Relaciones Exteriores señala que “El Pueblo y Gobierno de la República de Panamá felicitan al Presidente electo Enmanuel Macron, por el triunfo obtenido en las elecciones celebradas en Francia, augurándole éxitos en su gestión”.

Asimismo, extienden un reconocimiento al pueblo francés por el espíritu democrático demostrado en esta jornada, que eligió al presidente más joven de la historia del país galo”, añade.

Especifica que el Gobierno panameño “manifiesta su interés de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países, fortaleciendo la agenda bilateral en todos los ámbitos”.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó hoy al candidato socioliberal Emmanuel Macron, quien ganó las elecciones presidenciales en Francia, e indicó que espera que las relaciones entre los dos países se fortalezcan

“Felicito a Emmanuel Macron por triunfo en elecciones de Francia. Fortaleceremos nuestra amistad y cooperación en paz, educación y comercio”, dijo Santos en Twitter.

Felicito a @EmmanuelMacron por triunfo en elecciones de Francia. Fortaleceremos nuestra amistad y cooperación en paz, educación y comercio.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 7, 2017

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, y el secretario general del gubernamental Partido Demócrata, Matteo Renzi, felicitaron hoy al candidato socioliberal Emmanuel Macron por imponerse a la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia.

“Viva Macron Presidente. Una esperanza recorre Europa”, escribió Gentiloni en un mensaje publicado en la red social de Twitter.

Evviva #Macron Presidente Una speranza si aggira per l’Europa

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 7, 2017

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, felicitó hoy al candidato socioliberal Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones presidenciales francesas, en un mensaje en el que apeló al trabajo conjunto de ambos países “por una Europa estable, próspera y más integrada”.

Enhorabuena a @EmmanuelMacron, nuevo presidente de #Francia. Trabajemos Francia y España por una Europa estable, próspera y más integrada MR

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 7, 2017

La primera ministra británica, la conservadora

Theresa May, felicitó hoy al candidato socioliberal Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones presidenciales de Francia y destacó que ese país es uno de los “más estrechos aliados” del Reino Unido.

La primera ministra (británica) felicita sinceramente al presidente electo Macron por su éxito electoral”, apuntó un portavoz oficial del Ejecutivo de Londres en un comunicado.