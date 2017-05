Aseguran presupuesto para que Riquelme gobierne un Estado tranquilo

54 views

Asegura César Camacho Quiroz, líder de la bancada priísta de Diputados Federales, presupuesto para que Miguel Ángel Riquelme Solís gobierne un Estado Seguro y con oportunidades para torreonenses y coahuilenses, esto mientras se desarrolló un encuentro con mujeres en el marco de la celebración del Día de la Madre.

“Hoy vengo con enorme orgullo a respaldar al candidato a Gobernador Miguel Riquelme junto con las y los Diputados Federales de Coahuila, el próximo mes de septiembre llega el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y se debe distribuir el dinero, desde ahora los aquí presentes seremos solidarios con Torreón y con Coahuila para tratar con justicia a este gran Estado”, enfatizó César Camacho.

“De los otros, sus hechos hablan por ellos, pero no han realizado nada memorable. Hoy las cosas van bien, pero pueden ir mejor los próximos seis años.

Estoy de acuerdo que la inseguridad preocupa a las señoras, ustedes no pueden vivir pensando si sus familias regresarán, sé que la gente aprecia vivir en orden y en paz y esa es la primera propuesta de nuestro candidato, trabajar por un Coahuila tranquilo.

La situación geográfica de esta entidad puede estar amenazada por los estados vecinos que optaron por el cambio, tienen como común denominador haber confiado en los panistas y hoy viven con la incertidumbre. Eso no pasará con Riquelme, los delincuentes no regresarán”.

Camacho señaló: “quien deba que pague, si nosotros debemos la única forma es haciendo las cosas correctamente para que Coahuila sea un lugar ejemplar para vivir. Las mejores acciones se hacen en equipo, en familia, en familia priísta.

Qué sentido tiene pedir el voto si no somos capaces de hacer compromisos, me da gusto regresar a Torreón, hoy veo un Riquelme más fuerte, es un mejor político y persona, se debe tener carácter para ordenar los planteamientos ciudadanos y convertirlos en acciones de gobierno, le gustan los discursos, pero más le gustan los resultados”.

Se refirió a las mujeres y esto dijo: “la presencia de mujeres, por otra parte, nos demuestra que tienen derechos y debemos darles las posibilidades, todos debemos convertirnos en una caja de resonancia de las propuestas de Miguel Riquelme en sus familias, con sus amigos, con sus vecinos para llevarlo al triunfo el próximo 04 de junio”.

Por su parte el candidato Miguel Riquelme se mostró agradecido con la visita de César Camacho Quiroz y demás Diputados Federales a La Perla de La Laguna y sobre todo porque acudieron a respaldar su candidatura rumbo a la gubernatura.

“La presencia de los Diputados Federales engalana esta convivencia con ustedes, el Doctor (César Camacho) viene a apreciar mis compromisos y también a ver cómo bajan el presupuesto con el que daremos viabilidad al rumbo de la entidad durante mi sexenio.

Hoy está aquí la fortaleza del PRI en la cámara de Diputados, con el apoyo de ellos obtuve un gran respaldo para emprender grandes obras y ésa es la coordinación que requerimos para seguir transformando esta bendita tierra”.

A las torreonenses les reconoció su lucha: “sé que trabajan por sacar adelante a sus familias y cubren el requisito para transformar cada sector. Hoy les digo que durante mi administración las mujeres seguirán siendo prioridad, ustedes son el epicentro del núcleo social, hoy anuncio que tendrán apoyo económico mensual con el Monedero Rosa, las familias con el Monedero Electrónico y por medio de Mi Tarjeta de Inscripción.

Mañana es Día de las Madres les externo mi felicitación, espero que disfruten en armonía, en paz y tranquilidad con sus familias”.

Detalló que el Monedero Rosa está destinado a las mujeres en alguna situación difícil como que son: madres solteras, madres de algún hijo con discapacidad, abuelas que se encargan de sus nietos, mujeres sobrevivientes del cáncer, trabajadoras domésticas, viudas, además de otras en condición de vulnerabilidad.

En tanto que el Monedero Electrónico seguirá siendo un respaldo para las familias, cada 30 días obtendrán recurso económico y van a decidir cómo lo gastan o lo invierten y describió que aquellos padres de familia de jóvenes que van a preparatorias o universidades públicas, a partir del 01 de diciembre no pagarán inscripción durante su sexenio.

En salud el candidato advirtió que los Hospitales Generales contarán con médicos, especialistas y medicinas los 365 días del año.

Riquelme destacó que su prioridad será trabajar por mantener segura la entidad y para ello presentó dentro de su oferta política 20 acciones en este sentido: “sé lo que sigue para este gran municipio y desde aquí les digo, el crimen no regresa a Coahuila y a Torreón”.

Estuvo presente en el acto para respaldar las propuestas de Miguel Riquelme en su carrera rumbo al gobierno estatal: César Camacho Quiroz, líder de la bancada priísta de los Diputados Federales; Verónica Martínez García, presidenta del PRI en Coahuila; Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, Diputados Federales; Miguel Mery Ayup, candidato a alcalde de Torreón y Román Alberto Cepeda, candidato a Diputado Local.

www.miguelangelriquelme.com.mx