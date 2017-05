Dolor desde las entrañas

260 views

Ante la indiferencia oficial, cientos de madres se han echado a cuestas la tarea de buscar a sus hijos desaparecidos, en una lucha sin fin por encontrar justicia.

En estos testimonios de madres que superan su propia angustia para seguir buscando a sus hijos, algunas de ellas coahuilenses, comparten la atroz experiencia que les tocó vivir.

UN REGALO PARA SU MAMÁ: ANA ENAMORADO

Óscar Antonio López Enamorado, hijo único de Ana Enamorado, nació como un gran regalo para su mamá, el 10 de Mayo de 1991. Su cumpleaños y la celebración del Día de las Madres fueron, durante 19 años, un motivo de dicha. Hasta 2010, cuando el joven hondureño desapareció en México.

Antonio dejó su País por la violencia y la inseguridad. En 2008, llegó a Texas; al año siguiente, ingresó a México con dos jaliscienses que conoció en Estados Unidos y le dijo a Ana que en tres meses volvería.

El 19 de enero de 2010, su hijo le llamó para contarle que estaba en una isla desconocida, pero la llamada se cortó y nunca volvió a contactarla. Ana comenzó a buscarlo, a través del Cónsul de su País en México. Se acercó al Comité de Familiares de Migrantes de Progreso, y se sumó a la Caravana de Madres Centroamericanas.

Dejó su vida en San Pedro Sula: su casa, su miscelánea y su matrimonio de 23 años.

“Cuando vi que no tenía a Óscar, que era por quien luchaba, mi sueño, era todo, dije: Ya no tengo nada”.

El 15 de octubre de 2012 entró a México, donde permanece con visa humanitaria.

Gracias a las claves telefónicas, supo que su hijo había estado en San Sebastián del Oeste, Jalisco. Denunció en la Fiscalía Estatal y ante la Fiscalía Especializada de la PGR. Llegó a la Unidad para delitos contra migrantes, sin respuesta.

En 2015, la Fiscalía de Jalisco le intentó dar las cenizas de una persona sin pruebas de que fuera su hijo. “Mientras no tenga pruebas, a mi hijo lo sigo buscando”.

Ana se incorporó al Movimiento Migrante Mesoamericano. Colabora con la Caravana de Madres Migrantes que buscan a sus hijos. Y se entrevistará en los próximos meses con la última persona que vio a Óscar.

“El 10 de Mayo es la peor fecha. Me afecta muchísimo. Hubo marchas a las que no pude ir. Hay años que estoy más débil, más sensible. Tengo que tomar fuerza…”.

VIVÍA ENTRE NUBES DE ALGODÓN: LOURDES HERRERA DEL LLANO

“Yo vivía como en nubes de algodones. Nubes color rosa. Enfocada en mis niños, eran mi todo. No veía más allá”. Así describe Lourdes Herrera su vida antes de que su esposo, sus dos cuñados y su hijo de 8 años de edad fueran desaparecidos en Ramos Arizpe, Coahuila.

Era 2009, salieron a las 6:30 de la mañana del 29 de agosto hacia el aeropuerto de Monterrey para que uno de sus cuñados regresara a Los Ángeles, California, donde radicaba.

Lourdes era educadora de preescolar. Su esposo, Esteban Acosta Rodríguez, dirigía a los custodios del Cereso de Saltillo, Coahuila.

La familia estaba conformada por su hijo Brandon Esteban Acosta Herrera y su hermana, un año mayor.

Antes de que un comando se llevara a su hijo, a su esposo y a sus cuñados Gerardo y Alberto, Lourdes desconocía sobre las desapariciones de personas en Saltillo.

“Mis ojos no veían la violencia que estaba ya desde 2006, el crecimiento del crimen organizado atentando contra las familias, contra víctimas inocentes”.

La realidad le pegó de golpe. En la Procuraduría estatal, reconoció zapatos de su esposo y su cuñado. Le informaron que el auto en que viajaban fue rodeado por un comando que se trasladaba en tres vehículos.

Lourdes no paraba de llorar esos días. Con su hija, abandonó su casa por cuatro meses. Corría por la calle con la cabeza cubierta con la capucha de una sudadera para evitar ser vista. Temía hacer público su caso por posibles represalias.

Dos meses después, a través del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, halló a otras familias que buscaban a sus desaparecidos. Se organizaron para crear Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fuundec. Juntos, aún con miedo, salieron a las calles por primera vez en 2010, para exigir la búsqueda y localización con vida de sus familiares. Son alrededor de 80 familias.

La mujer, de 42 años, participa en marchas y movilizaciones. Toma el micrófono para hablarle a sus compañeros. Ofrece entrevistas. Es una de las coordinadoras que Fuundec tiene en las tres regiones donde trabajan.

Fuundec y otras organizaciones en Coahuila impulsaron la ley estatal que reconoce la figura de desaparición forzada. Empujaron la creación del Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, para proteger sus derechos en salud, educación, trabajo y vivienda.

Su principal demanda es la búsqueda de los desaparecidos y la localización con vida. Pero, en días pasados, el colectivo inició su participación en la exhumación de 458 cadáveres depositados por las autoridades en fosas comunes.

Cada noche, relata, Lourdes platica con su hijo Brandon.

“Duele mucho, pero me llena también de fortaleza. Quiero que él esté orgulloso de esta madre que le tocó. Me he hecho más independiente, más fuerte. Había muchas cosas que no sabía hacer o atender en cuanto a la casa si se descomponía algo. Por todo lloraba. Creo que de eso es de lo que tiene que estar orgulloso mi niño. Mi esperanza y mis fuerzas no han disminuido, al contrario, sé que me necesita de pie, sana y con una buena actitud. No he bajado mis brazos. Por el amor a él y la esperanza de encontrarlo”.