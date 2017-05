Miley Cyrus cantará su sencillo ‘Malibu’ en los premios Billboard

69 views

La cantante Miley Cyrus se subirá al escenario de los premios Billboard para interpretar por primera vez en directo su nuevo single, Malibu, informó hoy la organización de estos galardones por medio de un comunicado.

Malibu, que se estrenará mañana jueves de manera global, será la primera canción que se conozca del nuevo disco de la artista que está previsto que vea la luz a finales de este año y que supondrá el primer álbum de Cyrus desde Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015).

La gala de los premios Billboard tendrá lugar el 21 de mayo en el estadio T-Mobile de Las Vegas (EU).

“Miley Cyrus es y siempre ha sido una artista que sorprende al público. Su increíble talento y marca en la cultura pop son innegables”, dijo el productor ejecutivo de la ceremonia, Mark Bracco.

“Estamos emocionados de presenciar el debut de su nuevo single ‘Malibu’ y esperamos una presentación musical valiente y honesta que dejará a muchos sorprendidos”, añadió.

Miley Cyrus volverá en 2017 a lanzar material inédito después de que en 2016 se estrenara como jurado del programa televisivo estadunidense The Voice y de que participara como actriz en la serie televisiva de Woody Allen, Crisis in Six Scenes.

La cantante será uno de los platos fuertes de los premios Billboard, en los que la artista canadiense Céline Dion abordará en vivo el famoso tema de la banda sonora de Titanic (1997), My Heart Will Go On, como homenaje al vigésimo aniversario del lanzamiento de esta exitosa película.

Con 22 nominaciones por cabeza, una cifra que supone un nuevo récord en los premios Billboard, los músicos Drake y The Chainsmokers lideran las candidaturas a estos galardones que reconocen a los artistas más exitosos del año en EU según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.