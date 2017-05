Trump defiende despido de Comey: ‘Un día me lo agradecerán’

22 views

WASHINGTON.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy su decisión de despedir al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, anticipando el agradecimiento futuro de la clase política por su sorpresivo anuncio hecho 24 horas atrás.

“Comey perdió la confianza de casi todos en Washington, republicanos y demócratas juntos. Cuando las cosas se calmen, ellos me lo van a estar agradeciendo!”, dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Trump pareció responder así a las críticas reacciones que generó el despido de Comey, cuyo trabajo él mismo defendió durante la campaña presidencial, luego que el jefe policíaco reveló públicamente nuevos hallazgos en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, entonces candidata presidencial demócrata.

El mandatario acusó en particular a los demócratas, quienes en el pasado tuvieron severas críticas sobre el trabajo de Comey a partir de su manejo de la investigación sobre Clinton, quien ha insistido que la revelación de última hora sobre sus correos le costó haber perdido la elección presidencial.

De igual manera, Trump adelantó que el reemplazo de Comey será “alguien que hará un mejor trabajo, trayendo de vuelta el espíritu y el prestigio del FBI”.

Trump también atacó al senador de Connecticut, Richard Blumenthal, después que este dijera que el despido del director del FBI era una crisis constitucional grave y que deberían buscar a un juez independiente para continuar con las investigaciones de su relación con Rusia. El presidente de EU tomó su cuenta de Twitter y en una serie de tuits dijo que ‘Richie’ es uno de los más grandes fraudes de la historia militar de EU,

‘Por años, Blumenthal habló de su valentía y conquistas en Vietnam, excepto que nunca estuvo ahí. Cuando fue capturado, lloró como un bebé y pidió perdón… y ahora es jurado y juez. Él debería ser investigado por sus actos’

El despido de Comey ocurrió en medio de la investigación que realiza sobre posibles actos de colusión de la campaña de Trump y Rusia, lo que ha generado sospechas de que la sorpresiva decisión tuvo motivaciones ulteriores a las ofrecidas por la Casa Blanca.

El líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, dijo el martes que tras el despido de Comey era necesario designar un fiscal independiente para continuar la investigación sobre la posible colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia.

En su carta de despido a Comey, Trump dijo que su remoción inmediata del cargo al que fue nombrado por el presidente Barack Obama se debió a que no ha sabido dirigir con eficiencia la principal agencia policiaca del gobierno federal.

“Es esencial que busquemos un nuevo liderazgo en el FBI que restablezca la confianza pública en su vital misión del cumplimiento de la ley”, escribió el mandatario.

El despido ocurrió en la víspera del encuentro que Trump celebrará este miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.