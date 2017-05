Michael Moore dirigirá nuevo documental sobre Donald Trump

196 views

El cineasta estadunidense Michael Moore dirigirá un nuevo documental sobre Donald Trump que se titulará Farenheit 11/9, en referencia al 9 de noviembre, la fecha en la que el magnate inmobiliario fue declarado triunfador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Moore volverá a hacer equipo con el productor Harvey Weinstein, con quien trabajó en 2004 en el documental Farenheit 9/11, que abordó los ataques contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, y que rompió todos los récords de taquilla.

En un comunicado, Weinstein señaló que “no hay nada mejor para hacer lo correcto ahora” que llevar a Michael Moore a una audiencia de masas.

Esta película tendrá uno de los planes de distribución más innovadores que nunca. Ahora más que nunca, el apetito de Michael por la verdad es crucial. Estamos encantados de formar parte de esta revolución”, añadió Weinstein, conocido por haber sido uno de los fundadores de la productora Miramax.

Weinstein y Moore anunciaron inicialmente el acuerdo para el documental en Cannes, donde The Weinstein Co. presentará la película a compradores internacionales.

Moore ya hizo con anterioridad un documental sobre el magnate neoyorquino: TrumpLand, que filmó en secreto un mes antes de las elecciones y que se vendió a cadenas de televisión en 13 países y fue un éxito en las plataformas digitales.

Sobre su anterior trabajo, Moore indicó: “No importa lo que le tires, no ha funcionado (…) No importa lo que se revele, él permanece de pie, los hechos, la realidad, el cerebro no pueden derrotarlo, incluso cuando se autoinflige una herida, se levanta la mañana siguiente y sigue tuiteando”.