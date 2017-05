Abortan marcha; no hubo respuesta

La marcha de obreros inconformes por el monto de utilidades que repartirá Altos Hornos de México, no se celebró ante la falta de respuesta de la mayoría de los trabajadores que decidieron seguir de largo, a pesar de la invitación de un grupo de no más de diez simpatizantes napistas que trataron de recibir respuesta obrera.

Los Napistas llegaron a un costado del banco y con pancarta en mano exigieron la carátula fiscal, a pesar de que públicamente AHMSA mostró el documento no solo a sus obreros y empleados también a la sociedad en general.

“Lo que pasa que quieren provocar y hacerse las víctimas”, expresó Ismael Leija Escalante.

El secretario general de la Sección 147 del Sindicato Minero, dijo que la no respuesta de obreros a la movilización molestó a los napistas, que equivocan el camino porque su líder tiene en sus manos copia de la declaración fiscal.

“Lo quieren es provocar, querían ser agredidos para aparecer como víctimas, todo el tiempo estuvieron insultando eso no es sindicalismo son actos cobardes porque vieron que el grupo Verde reunió a más de 500 trabajadores y eso les molesto no consiguieron su propósito de salir en caravana” señaló.

A título personal calificó la supuesta marcha como una manifestación cobarde, porque la invitación o convocatoria no tiene rostro, se esconden y eso los trabajadores no lo permiten ni apoyar, por esa razón no hubo marcha.

Exhortó a los sobreros a no perder la cordura y reconoció la madurez que mostraron en la reunión de ayer porque los diez Napistas los insultaban en cierta forma los retaban, buscaban ser agredidos y pasar como víctimas, por eso la buena respuesta de obreros de no caer en provocación.

“Hubo compañeros que pedían ir a donde se encontraban los die Napistas pero el exhorto fue no caer en ese error, es lo que buscaban ser agredidos y después aparecer como reprimidos es un acto cobarde y no alcanzo a entender cómo es que arriesgan su integridad física y hasta su vida” lamentó.