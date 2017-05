‘Al Tuca le da Alzheimer’, asegura el ‘Piojo’

Miguel Herrera volvió a declarar en contra de Ricardo Ferretti, luego de que el estratega de Tigres asegurara en primera instancia que el ‘Piojo’ era su ídolo por tener trabajo asegurado cuando saliera de Xolos, algo que en su momento también hizo el ‘Tuca’ cuando era técnico de Pumas, señaló Herrera.

Me parece que al Tuca le da Alzheimer. ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del futbol mexicano? El Tuca Ferretti ¿Cuántas veces ha cambiado de equipo? Cinco o seis veces. De repente dice que ya tengo algo, cuando yo he sido muy transparente, los pasos que he dado los sigo diciendo. Cuando él salía de Pumas, ya estaba en Tigres, tampoco está mal, lo buscan porque es un técnico exitoso”.