Desmiente Humberto depósitos millonarios

Humberto Moreira emitió un video en que aclara que la información difundida por el grupo Reforma este martes es falsa, según la cual Ricardo Mendoza Reyes le habría depositado 5.8 millones de dólares a la esposa del ex Gobernador en una cuenta bancaria de Mónaco, y advirtió en un comunicado que ante la gravedad de tales acusaciones se ve obligado a emprender las acciones legales precisas

El ex gobernador cita información proveniente de la Office of Foreing Assets Control, (OFAC), la cual puede ser consultada por cualquier persona en el link sanctionssearch.ofac.treas.gov, que se dedica a investigar los recursos de procedencia ilícita, y en la cual, al capturar los datos que menciona el periódico Reforma, no arrojan ningún resultado.

La oficina de prensa de Humberto Moreira emitió el siguiente comunicado:

“En relación a la información que ha difundido la agencia Reforma titulada Detectan a Moreira fortuna en Mónaco me veo obligado a indicar que es absolutamente falso el contenido de tal información y que nunca mi esposa ha manejado recursos algunos como citan. No hay en curso investigación alguna del Departamento del Tesoro en mi contra ni en contra de mi esposa, ni de mi familia y la documentación que se está utilizando como supuesta prueba es asimismo rotundamente falsa”.

“Ante la gravedad de tales acusaciones me veo obligado a emprender las acciones legales precisas”, afirma Humberto Moreira.

A través de un video que se viralizó, Humberto Moreira expresó: “El día de hoy la mayor infamia que he visto en un medio de comunicación, sorprendente la nota que aparece el día de hoy de esta gran infamia, de esta gran calumnia, de esta enorme difamación. No es cierto todo lo que dice el periódico Reforma: te sorprendieron Lázaro Ríos, te sorprendió Guillermo Anaya y el PAN y la gente que ellos contrataron para la guerra sucia, para la campaña negra”.

Añadió que recientemente el recibió información similar a la que publican de él, la cual dice que Guillermo Anaya tiene 32 millones de dólares en el Banco de Barbados, y que en Banorte tiene más de 200 millones de pesos en diferentes cuentas, documentos que mostró en el mismo video.

“Qué lástima que ustedes no hayan hecho lo que hice yo que fue investigar antes de salir con una nota novedosa como si descubrieran la gran verdad. Hay una oficina en Estados Unidos que pertenece al departamento del Tesoro la cual citan ustedes, llamada OFAC por sus siglas en inglés y que investiga los recursos de procedencia ilícita en su país y en otros países, y resulta que al consultarlo muestra que es falsa la información de Reforma”, apunta.

Señaló que no conoce Mónaco ni las Islas Caimán más que en los mapas de Geografía, más nunca ha estado allí.

“Estamos tramitando el documento de empadronamiento para abrir una cuenta en Mónaco y demostrar que no existe ningún empadronamiento de mi esposa; no respetaron la máxima en política, en la política como en la cacería a las hembras no se les toca, en este caso mujeres, pero nos damos cuenta que es un misógino, y además agrede a una cuñada que es maestra y trabaja todo el día, y a un hermano que es maestro y trabaja todo el día como maestro, no está en la política”, acotó.

“Son mentiras lo que dicen el día de hoy, no conozco esos lugares, no tengo ese dinero, y son mentiras que Guillermo Anaya propició, digo Guillermo Anaya porque preparan un video y sale novedoso el candidato que ocupa hoy el cuarto lugar en las encuestas diciendo, ésta es la verdad, hemos dado el mayor golpe en la investigación”, cita.

“Son datos falsos Guillermo iguales a los que me trajeron de ti, lo tuyo con más millones, el que vende esta información y el que la prepara busca quien la compre, busca a algún tarugo y te encontró a ti, conmigo no prosperó”, manifestó.

Lamentó que el periódico Reforma haya caído en una trampa, “les pido que con la misma fuerza puedan desmentir lo que ustedes publican, no tengo tiempo para demandas porque estoy metido en la campaña, pero no voy a permitir que a mi esposa la hayan dañado así, al igual que a mi hermano, a mi cuñada y otras personas que aparecen en la publicación”.

Y finalizó: “lo que vimos hoy en el periódico Reforma es para los estudiantes de Comunicación, lo que no se debe hacer, y antes de que publiquen una nota, investiguen la veracidad de la información, una cosa es la verdad publicada y otra la verdad absoluta, es falso lo que publican”.