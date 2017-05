Fuera de Contrato

19 views

por El Eventual

La convocatoria a participar en manifestación por el monto de utilidades a repartir por parte de AHMSA no tuvo repuesta, fueron cuando mucho diez napistas que se plantaron a pesar de que a la salida del turno de primera invitaban a obreros estos siguieron de largo sin atender la invitación.

Un punto que vale la pena destacar fue el enfrentamiento de Roberto Ibarra, con Gerardo Salazar, el burro Ibarra, buscaba donde estacionarse y fue agredido por los Napistas ya todos conocen al burro se bajó y le dio un par de cachetadas al Jerry Salazar, según comentaron la tarde de ayer.

Fuera de esa agresión el resto de las reunión fue tranquilas hubo momentos que trabajadores pedían ir contra los napistas pero es lo que buscaba, quieren provocar, querían ser agredidos para aparecer como víctimas, todo el tiempo estuvieron insultando eso no es sindicalismo, dijo Leija.

Incluso calificó como actos cobardes porque la presencia de los napistas que vieron la afluencia en el grupo Verde donde se reunieron poco más de 500 trabajadores y eso les molestó, no consiguieron su propósito de salir en caravana, por esa razón querían ser agredido, insiste el secretario general de la 147.

En ese mismo sentido, el Muzu Armando Rentería, insiste que los napistas son cobardes, y falsos, porque ellos piden les muestren la caratula fiscal pero son conscientes que su líder Napoleón Gómez Urrutia, la tiene en sus manos lo correcto es pedir se les muestre y de una vez de todas las secciones con quien tiene CCT.

Incluso hasta la caratula de la Mina la parrilla, en donde dicen no hay utilidades salieron en ceros los resultados, que le pidan a Napoleón copia y sobre todo le exijan utilidades pero tienen otra intención parar AHMSA y desviar la atención del resto de las secciones en donde el Sindicato napista es titular del contrato.

Incluso los reto a que muestren todas las caratulas fiscales de las secciones napistas así como lo hizo AHMSA y el sindicato Democrático de frente no sólo a los oreros también a la sociedad en general porque fue publica la presentación de la carátula fiscal los reto a publicar de otras secciones.

“Que acepten mi reto, nos vemos en la Plaza Principal pero eso no será jamás en mi vida había observado una copia declaración entonces que no salgan con que piden cuentas claras que se les pidan a su líder, que no sigan con su intención de desviar la atención de las Secciones Napistas”, dice el Muzu.

Por otro lado parece ser que Sergio Medina, empieza a despertar y ayer dijo que un grupo de diez obreros que laboran en la siderúrgica dos de Altos Hornos de México, serán sujetos a investigación y de ser encontrados culpables de buscar desestabilizar al Sindicato Nacional Democrático Minero serán sujetos a sanción sindical.

El dirigente sindical dijo que es la única forma de terminar con los movimientos dirigidos a generar violencia entre los obreros de AHMSA por esa razón, el Consejo investigará a esos obreros que serán sujetos a sanción sindical que incluye quedar fuera de derechos sindicales y sin defensa.

“La orden al consejo es citar a esos obreros, no se puede adelantar nombres para no entorpecer la investigación sindical pero de que están identificados de eso no hay duda, es cuestión de profundizar en el proceso y actuar, ya no se vale atentar contra la organización y buscar fomentar actos violentos”, advirtió.

Dijo que como dirigencia sindical fueron cautos y conscientes que la democracia es buena pero abusan con la libertad de expresión ya no puede tolerarse más actos de esta naturaleza por lo tanto serán sujetos a juicio sindical, lo más seguro es que queden fuera de derechos sindicales.

En temas políticos el que sigue avanzando con paso firme es Beto Medina candidato a Diputado Local por el V distrito continua recorriendo las diferentes calles del sector oriente a vecinos entrega sus compromisos de campaña y escucha las necesidades que tienen los colonos del sector donde el candidato vive.

Medina en entrevista dijo: ¨Me encuentro muy contento trabajando y visitando el sector oriente, porque yo también pertenezco a este sector, mucha gente me conoce y sabe que siempre hemos trabajado para traer beneficios a la ciudadanía, tengo una carrera política de apoyar y responder a la gente sobe todo los más necesitados, dice.

Ofrece que cuando Lupita sea Alcaldesa trabajaran de la mano, él ayudándole desde el Congreso para poder bajar el recurso que ella necesita, el cual se va a ver reflejado en las obras y proyectos que nos han solicitado en las diferentes colonia, es el compromiso ante sus vecinos del sector oriente de la cuidad.

