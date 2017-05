Respalda CEN-PRI a Miguel Riquelme

49 views

TORREON, COAH.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza aseguró el triunfo del candidato tricolor Miguel Ángel Riquelme Solís el próximo 4 de junio, al tiempo que reiteró su respaldo y compromiso con su proyecto de gobierno para los próximos seis años.

Ochoa Reza se mostró emocionado de estar en el sector poniente de la Perla de La Laguna, en la colonia Morelos, desde donde expresó: “Estamos a 20 días de la victoria, tenemos una gran responsabilidad de compartir el mensaje potente de que Miguel Riquelme tiene carácter y decisión para gobernar esta tierra. Lo más importante es que conservará la seguridad”.

El presidente del CEN del PRI concretó el recorrido por todas las regiones de Coahuila junto con el abanderado tricolor; lo mismo ha estado en la región Sureste, como en la Centro, Norte y Laguna, en donde ha dejado en claro los valores del tricolor y la responsabilidad con la que se gobernará los próximos seis años.

“Hoy vengo a sumarme a su trabajo principalmente porque representa los valores que profesamos desde este organismo hacia las mujeres, como el respeto. Miguel Riquelme dio a las mujeres y hombres de esta parte de la Ciudad oportunidades de desarrollo, oportunidades laborales y les brindó seguridad. El próximo 04 de junio él será electo Gobernador” afirmó Ochoa Reza.

En su intervención, el candidato del PRI a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís se dirigió a los habitantes de la colonia Morelos y agradeció el respaldo del presidente del CEN del PRI: “esta es una colonia emblemática, usted es el primer dirigente nacional que pisa el poniente de Torreón. Nuestro partido es el único que le entra a esta zona, hoy usted puede caminar desde aquí hasta la Camilo Torres sin problema, mi visión fue cambiar Torreón y lo pude hacer con el apoyo de la gente”.

“Quienes no entienden a dónde se tienen que meter para transformar la vida de los coahuilenses están equivocados buscando un cargo que jamás van a poder acceder, porque no se paran aquí, no conocen las colonias y no han enfrentado los retos que este grupo poblacional sí” dijo.

Al finalizar el evento, Ochoa Reza se reunió con un grupo de empresarios de la región a quienes pidió confiar en el proyecto de Miguel Ángel Riquelme Solís, quien contará con el respaldo del tricolor para generar estabilidad económica y sobre todo mantener la seguridad del estado.