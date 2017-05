Diario Reforma lo “hace millonario”, pero en realidad ni tiene pasaporte

157 views

Cuauhtémoc Esquivel Sánchez se despertó este martes con una gran sorpresa. De acuerdo a una publicación del diario Reforma, estaba relacionado con el manejo de más de 62 millones de dólares desde diversas cuentas bancarias en el Broadway National Bank, Mónaco y las Islas Caimán.

Nada de esto es cierto; a través de una carta enviada al diario nacional Reforma y que circuló además en redes sociales, Esquivel Sánchez refutó la información difundida asegurando que nunca ha viajado fuera de México y no cuenta con pasaporte. Mucho menos con cuentas bancarias en el extranjero.

“Es totalmente falso, jamás he tenido una cuenta bancaria en ninguna ciudad extranjera, quiero comentar incluso que no conozco otro país que no sea el mío, que jamás he viajado fuera de mi país, que no cuento y jamás he contado ni siquiera con pasaporte para poder salir de mi país y que supongo sería requisito para poder abrir una cuenta bancaria en otro país” explicó.

Con las declaraciones de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez se confirma la versión de Humberto Moreira quién acusó a Reforma de publicar información falsa, misma que fue vendida al candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, como parte de una estrategia para recuperarse de su debacle electoral.

Moreira, aseguró que los datos comprados por el panista, en los que además involucra a familiares que no tienen vínculos con las actividades políticas, no tienen sustento, tal como lo cita en la nota publicada por El Financiero en la siguiente liga: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/humberto-moreira-niega-conocer-islas-caiman-y-monaco.html