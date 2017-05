Defrauda con 14 mil pesos un “coyote” a ciudadana

39 views

Se interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia contra el “coyotaje” cometido por Juan Manuel Contreras Fermín quien defraudó a una ciudadana con 14 mil pesos, no le resolvió su asunto y a la vez usurpó la profesión de abogado.

Pedro Peña Zamora, integrante del Colegio de Abogados dio a conocer que de esta manera irán contra todos aquellos que se digan abogados y defrauden a la gente, al no ser conocedores del derecho.

La intención comentó que no es una “cacería”, sino la búsqueda de dignificar el ejercicio de la profesión como abogado.

Respecto a la denuncia dijo que se interpuso por los delitos de fraude equiparado a la estafa que tiene una penalidad de 7 años, a la par con el de usurpación de profesión que abarca de tres a cuatro años de cárcel.

“A la persona le quitaron 14 mil pesos, le aseguró Juan Manuel que promovería un juicio para la expedición de un permios en Relaciones Exteriores para que el juez autorizara a la señora sacara el pasaporte de su hija porque no encuentran al papá, quien es el autorizado para el tramite. Quien se dijo abogado le salió con otra cosa y no le resolvió nada, por eso la persona decidió denunciar por coyotaje y fraude, al no regresarle su dinero”, explicó el abogado Peña Zamora.

Resaltó que es frecuente este tipo de problemas y por ello el Colegio acordó en reuniones pasadas con Subdelegados de la Procuraduría de Justicia que sacarán el listado de por lo menos 9 personas, que una a una serán denunciadas por “Coyotaje”.

“Irán casos por casos, para lograr el objetivo dignificar la profesión”, explicó el abogado luego de mostrar los documentos de la denuncia interpuesta.