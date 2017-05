“Era Haydee o no era nadie”

50 views

Si Haydee García Guerrero no tomaba protesta como octava regidora del Ayuntamiento de Monclova nadie supliría las funciones de Gabriela Zapopan Garza Galván “O era ella o nadie”.

Así lo informó el tercer Regidor de Fomento Económico, Eduardo García Andrade; padre de la recién nombrada octava regidora del Ayuntamiento de Monclova

El funcionario público explico que inicialmente la suplente del primer regidor Agustín Ramos Pérez era Verónica Avitia, quien posteriormente presentó su papelería para participar como regidora plurinominal.

Al quedar acéfala la suplencia decidió presentar la papelería de su hija Haydee García Guerrero “era urgente porque era el último día para registrar la planilla del licenciado Gerardo García Castillo”

Y refirió “yo metí la papelería de mi hija (Haydee García Guerrero) como suplente del regidor Agustín Ramos Pérez sin pensar que iba llegarse el momento, se dio la cosa y aquí estamos”.

El edil reconoció que el suplente de la regidora con licencia Gabriela Zapopan Garza Galván del Partido Acción Nacional es Jesús Rodríguez Falcón sin embargo declaró “es Chuy Falcón, pero por asunto de equidad de género debe ser mujer por mujer”.

Explicó que el primer suplente es Joel Gaytán, de la síndica de mayoría Tayde Albert y la segunda suplente Haydee García Guerrero del primer regidor Agustín Ramos Pérez.

Por lo tanto, considera que la octava regiduría del Ayuntamiento de Monclova debe ocuparla su hija Haydee García Guerrero, licenciada en mercadotécnica y originaria de Monclova.

Reconoció que no contemplaban tomarle protesta como Octava Regidora del Ayuntamiento de Monclova “en un principio me dijeron ‘no la metas’ y no la íbamos a meter”

Sin embargo, declaró “Se nos adelantaron en el Congreso del Estado, quisieron hacer trampa y ahí dijimos ‘así no se hacen las cosas’, ‘las cosas se hacen bien’ o nadie o ella…y se acabó”

Informó que la octava regiduría permanecería acéfala por el periodo y tiempo que durará la licencia otorgada a la ciudadana Gabriela Zapopan Garza Galván, actual candidata a Diputada Local plurinominal por el Partido Acción Nacional.