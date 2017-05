Exige Carlos Rodríguez Falcón regiduría que ocupa Haydee

50 views

Surge un tercero en la lucha por la regiduría; Carlos Rodríguez Falcón suplente de la regidora con licencia, Gabriela Zapopan Garza Galván, pidió al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) le tome protesta como octavo regidor del Ayuntamiento de Monclova.

Ayer a las 16 horas el suplente de la regidora con licencia se presentó en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN para entregar un oficio donde pide que le tomen protesta como octavo regidor del Ayuntamiento de Monclova. Este día se presentará en el Congreso haciendo la solicitud de toma de posesión en el cabildo.

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Everardo Rodríguez, no recibió la documentación del panista Carlos Rodríguez Falcón “hable con él en la mañana, le comenté que vendría a dejar el oficio y quedo muy formalmente de estar aquí”.

Y agregó “de hecho me pidió que le marcará media hora antes para recordarle que tenía que estar aquí-cosa que no debí hacer porque ya se había comprometido-y ahora me contesta y me cuelga el teléfono”.

La documentación fue recibida por el Secretario del Comité Directivo Municipal del PAN, José Alonso Canales, quien a su vez llamó al Secretario Estatal del PAN, Rodrigo Rivas Rivas para enterarle la situación.

En el oficio menciona “comparezco para solicitar se me tome protesta del cargo como octavo regidor del Ayuntamiento a la brevedad posible ya que como se muestran los resultados de las elecciones internas resulte electo por votaciones de los miembros activos”

Y agrega “Ellos dieron votación a nuestra formula de Gabriela Garza Galván como propietaria y su servidor Carlos Salvador Rodríguez Falcón como suplente, siendo favorecidos con el resultado de la votación con un total de 172 votos, siendo la fórmula más votada del proceso”.

Carlos Rodríguez Falcón mencionó que entregará el mismo documento en la Presidencia Municipal de Monclova, donde recientemente le tomaron protesta a Haydee García Guerrero como octava regidora.

Rodríguez Falcón mencionó que tiene 15 años como militante del Partido Acción Nacional “siempre he estado activo, campaña tras campaña, todo el personal me conoce, los regidores me conocen y muchos de ellos me han externado su apoyo”.

Refiere que militantes del Partido Acción Nacional se encuentran consternados por el nombramiento de Haydee García Guerrero “más que nada porque sabemos que es hija de un regidor, no se vale jalar agua para un solo molino cuando todos hemos trabajado”.

Al preguntarle si la conoce como militante del partido albiazul declara “la conozco por ser hija del regidor, no por ser militante del partido, dicen que vivía en Estados Unidos y que solamente vino a tomar posesión”.

El litigante mencionó las votaciones del cabildo que realice Haydee García Guerrero serían nulas “se estaría presentando el delito de usurpación de funciones y tráfico de influencias por quienes le den validez a sus decisiones.

Informó que analizan el proceso ante el Congreso del Estado y el Tribunal Electoral una vez que el Comité Directivo Municipal del PAN y la Presidencia Municipal de Monclova den respuesta al oficio presentado.