Tricolor sub 20, con buen ritmo y listo para Mundial

DAEJEON, KOR.

La Selección Mexicana sub 20 está lista para comenzar de la mejor forma la Copa del Mundo de la categoría Corea del Sur 2017, así lo afirmó el técnico Marco Antonio Ruiz, tras la etapa de preparación que tuvieron.

“El equipo está muy bien, creo que tuvimos una muy buena preparación y una etapa previa a llegar a Corea. En China jugamos tres partidos y me parece que llega bien y listo para el primer juego”, dijo.

Tras reconocer la cancha del estadio de Daejeon, “Chima” manifestó que esta escuadra ha llevado un largo proceso desde selecciones menores.

Creo que es una nueva historia, son jugadores que conozco bastante bien, he tenido el proceso desde que son sub 15, muchos de ellos ya han tenido la fortuna de jugar un Mundial sub 17, tienen experiencia, saben de lo que se trata”, apuntó.

Comentó que en competencias con límite de edad el futbol mexicano tiene ya un respeto, el cual deben confirmar con una actuación destacada en esta competencia.

“Me parece que México se ha ganado un nombre en selecciones menores, nos preparamos bien y estamos muy confiados de que trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. Estamos listos para competir partido a partido”, sentenció.

El cuadro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) debutará este sábado en la justa mundialista cuando mida fuerzas con su similar de Vanuatu, en juego correspondiente al Grupo B.

