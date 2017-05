Desmiente AHMSA contenido de video político

323 views

En relación con un video que se ha hecho circular por redes sociales con declaraciones de un señor Adolfo Autrey, en que por razones electorales ostenta una supuesta relación empresarial con Altos Hornos de México, la empresa precisa tajantemente que sus afirmaciones son de absoluta falsedad.

El señor Adolfo Autrey no es coahuilense, no vive en Coahuila, no es accionista de Altos Hornos de México, no representa a ninguno de los accionsitas minoritarios, ni tiene relación alguna con nuestra empresa.