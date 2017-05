Música derriba muro fronterizo entre México y EU

67 views

El muro internacional entre Arizona y Sonora fue habilitado como escenario para el cuarto concierto binacional “Sin Fronteras”, donde con notas musicales, eventos culturales, torneos deportivos y actividades artísticas, los habitantes de Douglas y Agua Prieta refrendaron su hermandad.

A pesar de las políticas antimigrantes de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, las oficinas de cultura en los gobiernos de Claudia Pavlovich Arellano y el mandatario de Doug Ducey, coadyuvaron para la organización de este evento artístico como parte del impulso turístico a la “Mega-Región” económica Sonora-Arizona.

Robert Uribe, alcalde de Douglas en Arizona, indicó que estas actividades son de mucha importancia para el turismo, la economía y el progreso de las ciudades fronterizas, además que comerciantes, prestadores de servicios y los estadounidenses ven con mucho beneplácito estás actividades que generan una estrecha convivencia entre la gran cantidad de familias que son divididas por la línea Internacional, pero además representa una importante derrama de económica por los turistas que llegaron a la región para disfrutar del espectáculo.

Este muro ha servido para expresarnos, nos ha permitido demostrar lo unidos que estamos, pero sobre todo lo mucho que podemos dar como ciudades hermanas”, declaró el alcalde en su discurso inaugural.

El presidente municipal de Agua aprieta, Héctor Ruvalcaba, recordó que dicho evento contribuye no solamente en borrar el muro por unas horas, también en la eliminación de mitos de rechazo entre las comunidades fronterizas.

El concierto se realizó en un escenario sobre el muro fronterizo, con los artistas divididos hacia cada País, interpretado por el Coro de la Universidad de Sonora, un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Estado, el Coro Binacional y los cuerdistas del Cochise College de Arizona, además de un corredor artístico-cultural para conmemorar la hermandad entre mexicanos y estadounidenses, así como la colaboración entre los gobiernos municipales y estatales.

También se presentaron los saxofonistas Francisco Barrios y los guitarristas Dieter Hennings y José Jesús Rodríguez; Dan Simonis and The New Mexicans y el Mariachi Folclórico 18 con Cochise College Guitar Workshop.

El concierto Binacional “Sin Fronteras” se organizó por primera vez en el año del 2014, a iniciativa del consulado de México y la directora de música del colegio de Cochise, maestra Lory Keine, tiene como objetivo principal estrechar lazos de hermandad entre las ciudades de Douglas y Agua Prieta.