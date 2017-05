Estamos listos para el triunfo: Lupita Oyervides

62 views

Cada vez son más lo monclovenses que se unen al proyecto de Lupita Oyervides candidata del PRI a la alcaldía, quien sigue recorriendo las diferentes colonias de la ciudad con gran recibimiento.

“Durante mi andar por las calles la gente me reitera su apoyo para este próximo 4 de junio y a cada una de estas personas les digo que no los voy a defraudar, voy a gobernar para atender sus principales necesidades con obras de calidad” indicó la candidata del revolucionario institucional.

Ayer Oyervides Valdez recorrió diferentes colonias como San Francisco, Picasso y los Pinos para entregar sus propuestas y escuchar las necesidades de estos sectores.

“En todas las colonias que he recorrido los vecinos me piden resolver el problema de la inseguridad, dicen que ya no viven tranquilos por los numerosos delitos del orden común que se vive en la ciudad; tengo una estrategia para bajar los índices delictivos y recuperar la seguridad en Monclova” aseguró

Carlos Salazar vecino de la San Francisco dijo que votará por Lupita Oyervides al contar con protestas que beneficiarán a la mayoría y no a unos cuantos.

A su vez Silvia Ríos vecina de la colonia Picasso dijo que es tiempo que en Monclova gobierne una mujer porque tienen la capacidad para llevar un gobierno ordenado.

“Vamos a recuperar en Monclova la seguridad que ellos merecen, generaremos más empleo y bajaremos impuestos, mis propuestas si se pueden cumplir y sobre todo que podemos ofrecerles a las familias de la ciudad una mejor calidad de vida; estamos listos para el triunfo este 4 de junio con el apoyo de las y los monclovenses, jalaremos juntos” concluyó