La promesa de Pep Guardiola a Dorados

La pureza del futbol mexicano y su limpieza quedó en duda para Pep Guardiola, quien después de 10 años de haber militado en Dorados de Sinaloa dejó una promesa “un día iré a México, compraré Dorados, me hago amigo de Televisa y lo vamos a subir”.

Rodolfo Jiménez, amigo personal de Pep y dueño del Café Miró en Culiacán, señaló que el catalán considera que hay factores externos que influyen de manera directa en el sistema de competencia.

“Sí lo pensaba y no solamente lo creía él. Muchos extranjeros igual pensaban esto y dudaban de la honestidad del fútbol mexicano”. Dijo en tono irónico “un día iré a México, compraré Dorados, me hago amigo de Televisa y lo vamos a subir”. “Pensaba que Televisa influye mucho en el sistema de juego, quién baja y sube y veía cierta corrupción en el sistema, lo veía y se lamentaba”, aseveró.

Don Rodolfo expuso a ESPN Digital que el ahora técnico del Manchester City hablaba de la situación social, especialmente por la violencia. “Se lamentaba de la situación, la violencia, pero no fue un tema dominante”.

A pesar de que Pep gustaba del futbol nacional, se preocupó por la falta de “lectura de juego” que tienen algunos jugadores en Primera División.

“Comentaba que tenían deficiencias y se desesperaba que muchos no ajustaban porque no se tenía la lectura y eso costó partidos. Habían algunos que cambiaban de posición y él decía que se tenía que ajustar y se desesperaba con ellos mucho”, comentó el empresario.

ESTUVO CERCA DE REGRESAR A MÉXICO

Pep Guardiola estuvo cerca de venir a México durante el año sabático que se tomó después de dejar al Barcelona. La directiva de Dorados le invitaba a un homenaje, pero rechazó la propuesta al preguntar sobre la situación del equipo.

“Me preguntó, porque tenía la duda y en ese momento yo veía mal a la directiva y no había condiciones y no le daba el tiempo porque tenía un viaje a Sudamérica, porque es meticuloso en el tema de tiempos. Creo que había elecciones o que iba a ser vendido el equipo. No habían condiciones y tenía tomada la decisión de no venir”.

ADMIRABA A TIGRES

Rodolfo, quien vivió directamente el paso de Guardiola y se convirtió en su confidente en México, señaló que el europeo admiraba a Tigres.

“Hablaba de Tigres como institución. Le gustaba cómo era su estructura y el juego. No sé si conoció el proyecto que se venía, pero el único equipo que mencionó en este aspecto era Tigres”.