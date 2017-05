Acusan ante PGR cuentas por 32mdd y 211 mdp de Guillermo Anaya

255 views

El candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, tiene fondos por 32 millones de dólares en un paraíso fiscal, específicamente en el Banco Central de Barbados, y dos cuentas en Banorte que suman 211 millones de pesos. En la declaración 3de3, que presentó en la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el panista afirmó que tiene un ingreso neto anual por 2 millones 10 mil pesos, y no reporta las citadas cuentas bancarias.Sin embargo, de acuerdo con un estado de cuenta del Bank of Barbados (de la que El Financiero tiene copia), el abanderado del blanquiazul tiene en la cuenta con el número 11004720 fondos por 32 millones 710 mil 437 dólares. En el estado de cuenta del 9 de febrero al 8 de marzo de 2017, del banco ubicado en el paraíso fiscal en el Caribe, se identifican los recursos a nombre de José Guillermo Anaya Llamas, que tiene como dirección una vivienda en Los Ciruelos, Coyoacán, en la Ciudad de México. La dirección de la cuenta del Central Bank of Barbados es la misma que tiene registrada el banco Banorte con dos cuentas a nombre de Anaya Llamas, que suman un monto global por 211 millones 346 mil 409 pesos. La institución bancaria mexicana tiene a nombre de José Guillermo Anaya Llamas la cuenta 0024940017 (copia en poder de El Financiero), que en el balance del 13 de febrero al 12 de marzo de 2017, con un saldo de 97 millones 445 mil 169 pesos, que anteriormente ascendía a 90 millones 169 mil 52 pesos, y tuvo depósitos por 20 millones 914 mil 710 pesos y retiros por 13 millones 638 mil 593 pesos en ese periodo.En tanto, en la cuenta 0026019382, también a nombre de Anaya Llamas, en el mismo periodo, cuenta con un saldo que asciende a 113 millones 901 mil 240 pesos, resultado de un fondo previo de 101 millones 927 mil 630 pesos al que se le depositaron 35 millones 904 mil 211 pesos y tuvo un retiro por 23 millones 930 mil 601 pesos.Si en el desempeño de diversos cargos de elección popular, como alcalde de Torreón, senador y diputado, ha tenido ingresos aproximados por 15 millones de pesos, no es entendible que en este periodo haya amasado un patrimonio que le permita tener propiedades como las que ostenta, y mucho menos cuentas con fondos en millones de dólares y de pesos, aseveró el fundador del Partido Joven, Édgar Puente Sánchez.En entrevista, señaló que no es posible que Anaya Llamas acredite cómo con su salario puede tener ese patrimonio, y mucho menos una cuenta por 32 millones de dólares en un paraíso fiscal, lo que refuerza la denuncia que presentó el 19 de mayo ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue al panista por enriquecimiento ilícito, en apego a lo establecido en el artículo 224 del Código Penal Federal.