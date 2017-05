Ermita 318

19 views

por Jesus Medina Gonzalez

MENTIRAS Y MISOGINIA…

GUILLERMO ANAYA es el primero que debe entender que el electorado de Coahuila es analítico y pensante a más no poder.

A finales de la década de los 70´s en el Siglo XX los monclovenses primero y luego otros municipios del Estado, tuvieron una activa participación política, y decimos que ANAYA es el primero que debe entenderlo porque fue su partido, el PAN, quien abrió campo a la politización de la entidad.

Aplica cualquier precepto, desde buenos candidatos, buenos partidos, malos candidatos, malos partidos y por primera vez en la historia de Coahuila, la figura de candidatos independientes, algo más o menos similar a la figura de candidato externo, que el PAN ha utilizado en varias ocasiones, recordemos a HAROLD PAPE, el nieto del fundador del Monclova contemporáneo.

Por eso, cuando ANAYA tuvo ese pésimo momento de aludir la frase “les vamos a dar puro chile a las mujeres del PRI”, no tomó en cuenta los antecedentes que anotamos desde el principio de esta columna, modificada en espacio, por cierto, pero de esencia sin cambio alguno.

Ya la sociedad y la historia se lo demandan, y los números a la baja en las encuestas lo reflejan.

Pero… el Centro Operativo aún no entraba en resignación de este mal momento que los pone casi al nivel cuarto en las encuestas… cuando, otro desacierto, que implicaba un corporativo fuerte como es AHMSA.

Resulta que un tal ADOLFO AUTREY, de quien no se sabe quién lo llevó a la pila bautismal, pero que queda en claro que no es de Coahuila, sube un video, no es casero, por supuesto, es bien hecho, es de Producciones ANAYA.

Dice y asegura, mentira y mentira, que es de Coahuila, que es empresario y que recomienda votar por ANAYA, porque es la mejor opción.

Aquí el tema es que… otra mentira para intentar recuperar terrenos perdidos, el efecto AUTREY no logró sus objetivos de meter a MEMO ANAYA en el ánimo de la gente.

Y cuando el proyecto ya iba en picada…

La gente cercana al, él Sí empresario… Don ALONSO ANCIRA ELIZONDO se da a la tarea de decir que la empresa no tiene relación alguna con el AUTREY de marras.

Y que desconocen cuál sea su actividad empresarial.

Aparte… no entra a la planta ni la noche del 11 de diciembre, para que mejor se entienda, ni vestido de matachín.

Mentiras llevan a más mentiras, la gente no se las cree…

YA VAN LOS 38…

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME cumplió ayer con la gira de los 38 municipios de Coahuila.

Fue en Sierra Mojada, se le vio pleno y ahí dijo, modernidad, progreso y desarrollo para cada región de Coahuila, lo declaró y lo firmó, es el único candidato que ha cumplido escuchando a los habitantes de los 38 municipios.

VAYA CON CHACHIS…

La candidata del PRI a la alcaldía de San Juan de Sabinas, CHACHIS BOONE, sigue llevando a cabo intensa gira por cada uno de los hogares de San Juan de Sabinas, de Nueva Rosita, de Santa María, trabaja de manera intensa pese a que no tiene rivales dignos o de cuidado.

Pero lo más importante para ella es comprometer con los habitantes de los tres lugares ya mencionados, sus planes de campaña por el bien de esta cabecera.

Sigue sumando, de esto no hay duda…

Hasta Mañana.