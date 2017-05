Fuera de Contrato

19 views

por El Eventual

Poco a poco el ambiente sindical minero se relaja, después de la semana pasada en donde se vivieron paros primero bajo el pretexto de utilidades, hasta allí los obreros apoyaban los movimientos pero no participaban, sin embargo después se politizó por Napistas que intentaron tomar control de los movimientos.

Incluso así pasa en Hércules en donde las cosas siguen pesadas, aunque en ese mineral no hay problema o se regresan a trabajar o recogen sus cosas y salen del pueblo, las viviendas son de la empresa entonces no hay porque estar durmiendo con el enemigo y si no te gusta pues que Dios te ayude.

Mientras que en Cerro del Mercado, en cierta manera el paro tiene beneficios se va a demostrar que no pasa nada incluso se planea el cierre de la Mina y con ello se acabó el problema es decir liquidar a los trabajadores es buena opción, al menos es el panorama que se vive en ese mineral.

Aquí en Monclova la raza sigue tranquila muy tranquila a grado que se descarta por completo movimientos además el jueves reciben sus diez mil pesos motivo más que suficiente para mantener la calma, aunque claro no es recomendable el recuento porque la perdida sería tremenda.

En este sentido Rocha, dice que el movimiento de obreros que buscan utilidades más elevadas está planeado por Napoleón Gómez Urrutia, pero no deben dejarse convencer, siempre ha rasurado el monto, mete mano y exige a las empresas le entreguen la mayor cantidad; a los obreros sólo les deja migajas, aseguró Ricardo Rodríguez Rocha.

El ex Secretario de Trabajo del CEN napista retó a Gómez Urrutia, a desmentirlo porque recordó que fue testigo de la forma de actuar de esta persona que trata de aparentar defensor de los obreros sin embargo es falso, está comprobado que sólo busca sus intereses personales y económicos.

“Yo fui testigo cuando le pedía a empresas no tocar el tema de utilidades primero el conocía el monto arreglaba pada quedarse con la cifra más alta, y dejaba pequeñas cantidades a los obreros, incluso lo manejaba como compensación de ocho mil pesos”, recordó.

Incluso dijo que los obreros de AHMSA recuerdan que por tres años consecutivos sólo recibieron ocho mil pesos no de utilidades sino de compensación porque obligaba a las empresas a entregarle el 90 por ciento del monto sólo permitía repartieran el diez por ciento a modo de compensación.

Hoy como todos los lunes el fiscalista César Villareal Ramos comparte una hermosa reflexión empieza así ¿Habremos notado cómo las cosas pequeñas en la vida afectan nuestra vida diaria? ¿Recibimos un entusiasta “buenos días” en la mesa del desayuno esta mañana o simplemente un gruñido?

¿Contestamos con una cálida sonrisa y un saludo feliz? ¿Miramos a la gente a los ojos y les prestamos nuestra atención completa cuando hablan? ¿Realmente escuchamos la respuesta cuando le hacemos una pregunta a alguien? ¿Nos importan realmente o nos aislamos de los puntos de vista negativos que escuchamos cada día?

Deseo que nuestra respuesta haya sido positiva a todas las preguntas arriba ya que ninguno de nosotros quiere ser esa persona negativa en la vida. ¿Cómo mantenernos positivos cuando tantas cosas negativas ocurren a nuestro alrededor cada día? Hagamos del entusiasmo un hábito diario. Despertémonos felices; estemos agradecidos por el día por delante.

Pensemos de manera positiva temprano en el día; puede hacer la diferencia a través de los días más difíciles. No permitamos que la gente negativa determine nuestra valía. No coleccionemos quejas. Todos podemos recitar incidentes en la vida cuando nos sentimos despreciados por alguien, rechazado por las acciones negativas de alguien o aún insultado por alguien.

Es fácil reencender una actitud negativa si seguimos recordando esas ocasiones o reaccionando ante ellas. Olvidémoslas; no vale la pena revivirlas. No nos alabemos. Esforcémonos en hacer el bien por nuestro propia valía y no por reconocimiento. Si buscamos destacarnos sobre los demás por nuestros actos, pudiésemos pronto descubrir que somos inadecuados en vez de orgullosos.

Tengamos un grupo de apoyo positivo. Hagamos amigos de aquellos que tienen esta misma actitud sobre la vida. Hallaremos en el apoyo mutuo de cada uno la recompensa que necesitamos para mantener la adecuada actitud positiva. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Hagamos de cada día el mejor día posible. Una vez que el día se ha ido, se ido para siempre.

Vivamos en el hoy. Mantengamos la esperanza en el mañana. Vivamos en Sus promesas y mantengamos la fe. Pero vivamos esta y cada mañana con un corazón que agrada a Dios y nuestros días estarán llenos de Sus bendiciones. Los consejos (tips) que el autor, un gerente general jubilado, nos comparte hoy para ayudarnos a mantener una actitud positiva ante la vida, son realmente interesantes y atinados.

Me encanta que él ha sabido reconocer que es realmente imposible mantenernos positivos a menos que Dios ocupe un lugar importante en nuestras vidas… a final de cuentas, Él es tanto nuestro creador como nuestro Salvador. Sepamos aprovechar la sabiduría que se nos brinda e incorporarla a nuestras vidas.

Adelante y que Dios les continúe bendiciendo.

Hermosa reflexión verdad

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana…