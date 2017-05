No será la solución una elección: Vera

Luego de reconocer que la elección del cuatro de junio no solucionará los problemas que vive Coahuila, el Obispo José Raúl Vera López, dijo que “el montaje ya está hecho”, por lo tanto ni los candidatos con partido ni los independientes podrán aportar algo para solucionar los problemas.

Desde su punto de vista está en la ciudadanía conseguir el cambio para ello tienen que trabajar en la formación de un nuevo pacto ciudadano, a través de una nueva Constitución Popular en la cual se trabaja en diversas entidades de la república y se avanza en su aplicación entre mexicanos con interés de ver el cambio.

“El tema del voto se maneja muy a lo oscurito por ello es importante que los mexicanos entendamos que es necesario formar de manera política y buscar un camino nuevo con la Constitución popular que en otros estados tiene presencia muy fuerte sed busca trabajar por una democracia participativa contar con estructura de control desde la ciudadanía en un nuevo México, una organización participación más colectiva más viva” señaló.

Vera López, regresó a la región a reunirse con integrantes del Grupo Alcohólicos Anónimos en donde participó como orador, y en entrevista al tocar el tema electoral dijo que ni los partidos políticos ni los candidatos son la solución.

Recordó que se ponen de acuerdo mediante un pacto por México para aplicar reformas como fue a la Ley Federal del Trabajo, la energética y educativa esta última una burla porque retiran a maestros de las aulas y los envían a cubrir funciones administrativas.

Por ello dijo que los partidos políticos de manejan de manera cupular, por esa razón dijo que los candidatos independientes no tiene como organizarse, no se conoce de que van a echar mano, e insistió que un cambio va más allá que una elección como la del cuatro de junio en Coahuila.

“La elección no solucionar nada, la situación del estado no se arregla con una elección, con un cambio electoral, desafortunadamente el mal que se a hecho al país se arrastra es algo que no entienden el país se ha ido deteriorando la calidad de vida del mexicano ha disminuido y la calidad de vida de los coahuilenses necesita un cambio en la estructura” apunto.

SE REUNE CON MIEMBROS DE AA:

En su recorrido pastoral, el obispo José Raúl Vera López, participo como orador en el XV congreso de área Coahuila Norte de Alcohólicos Anónimos con el tema la parte espiritual del ser humano y en su discurso reconoció el cambio que se presenta en las personas cuando toma a Dios en sus manos.

El evento celebrado en un plantel de Frontera, congregó a socios de diversos municipios de La Laguna, Nuevo León, Durango y Coahuila que festejaron quince años de formación de este grupo.

Entre las actividades se contó con la participación de oradores que mediante su testimonio de vida dieron cuenta del cambio que sufrieron desde que se alejaron del vicio, experiencia que compartieron con todos los participantes que llegaron de diversas entidades de la del norte de la república.