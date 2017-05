Candidato del PAN-PRD plagia discurso de campaña de Macri

Un video que circula a través de Internet compara un spot de campaña que utilizó el ahora presidente argentino, Mauricio Macri, cuando fue candidato, con un clip publicitario del aspirante por la coalición PAN-PRD a la alcaldía de Orizaba, Veracruz, Daniel Zairik.

Las similitudes entre ambos discursos son muchas, por lo que se le acusa a Zairik de plagiar al mandatario argentino.

Video original del Macri:

Para conocer una persona es importante lo que hace y lo que no está dispuesta a hacer, por eso yo voy a contarles lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido…”, es como inician ambos promocionales, puestos en evidencia en redes sociales.

Y continúa:

Por eso te voy a contar lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido, no voy a hablar y hablar, no voy a perseguir a quien piense distinto, no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien”.