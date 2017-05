Condenan machismo de Guillermo Anaya

161 views

Al afirmar que Guillermo Anaya, candidato a la gubernatura por el PAN promueve no sólo la violencia de género sino además la violencia política, mujeres destacadas en los ámbitos académico y político lamentaron la aversión que proyecta hacia el género.

Sostuvieron que el calor de una campaña política no exime al candidato, y lo peor que pudiera pasar es que estas conductas se vieran como algo normal, pues va de por medio la cosificación de la mujer.

Sandra de Luna, Directora de COPROVI expresó que las frases misóginas del candidato Memo Anaya invisibilizan la violencia contra las mujeres. Su conducta denigra e incita a la violencia de género y política. Son ofensivas. Utiliza a las mujeres como objeto, sus actos son discriminatorios. “Las mujeres no necesitamos lo que propone, requerimos el acceso a todos los derechos mediante políticas públicas”, manifestó.

Añadió que mediante el uso de este lenguaje denota una aversión hacia las mujeres y niñas. Queda de manifiesto la denigración, violencia y cosificación sexual a las mujeres. La parte central de su discurso sólo deja manifiesto la opresión en la que las mujeres seguimos en esta sociedad.

“Lo que dijo no es una broma, no es un chiste, solo demuestra su sistema de creencias en el que nos coloca a las mujeres, en una posición subalterna. Hay una gran incapacidad para ver a las mujeres, sin duda muy alarmante”, expresó De Luna.

Manifestó que el hecho de que sea candidato en una contienda política no lo exime de responsabilidad. Una disculpa no resolverá la agresión.

“Desde la sociedad civil me parece alarmante y grave su conducta, la forma en que naturaliza la violencia a la mujer, y no menos grave que hombres y mujeres socialicen con aplausos sus ofensas. Debemos luchar por la igualdad y la justicia, pero tal parece que este mensaje no ha llegado a algunos políticos. No se vale justificar sus prejuicios y todo aquello que no le acomoda a sus ideas mediante frases ofensivas y discriminatorias a las mujeres. Esta es la cara oculta de muchos hombres, merecemos igualdad”, apuntó.

EUFORIA NO LO EXIME

La terapeuta Gabriela Medrano lamentó el contenido de las frases y expresó que hablar al calor del momento y con la euforia de quienes le rodean no lo exime de las consecuencias.

“Requerimos de personas con un mayor control en sus impulsos y comunicación más asertiva; me parece una total falta de respeto el que se utiliza la ofensa como forma de ganar simpatizantes”, expresó la también comunicadora.

FUERA DE LUGAR

Eloísa Treviño, académica, mencionó que fue un comentario fuera de lugar “quizá sea el tipo de lenguaje que utilizó al mencionar ‘vamos a darles puro chile’ porque tiene diferentes significados; tú, yo y muchas personas lo podemos interpretar de manera diferente”.

Agregó: “desde el punto de vista alburero podría significar muchas cosas, porque ‘les vamos a dar puro chile’ no tiene un significado en el diccionario, es un albur”.

Y declaró “si vamos a tener en nuestro gobierno a una persona, debe fomentar los valores, el respeto hacia la mujer y obviamente un crecimiento en cuanto a su participación, pero si nos está catalogando de esa manera obviamente el crecimiento para la mujer será mínimo”.

Eloísa Treviño mencionó que el candidato a Gobernador del Estado debe disculparse “se requiere una disculpa; aunque obviamente no será suficiente porque es un candidato a Gobernador del Estado”.

Por último, mencionó que demuestra una falta de valores “es una falta de respeto y de valores, porque obviamente viene de una mujer, su madre, me supongo que tiene esposa, no sé si tenga hijas, pero cuando uno es figura pública debe cuidar muchísimo su vocabulario”.

DISCULPA INSUFICIENTE

La Doctora Rosanilda Arocha, actual jefa de la Jurisdicción Sanitaria 04, mencionó que los comentarios del candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas representan un retroceso.

La doctora declaró “se supone que los servidores públicos deben ser los primeros que apoyen las políticas de equidad de género y las políticas de erradicación de violencia contra las mujeres”.

“Ellos deben ser-en un momento dado-ejemplo a seguir en cuanto a las buenas prácticas, las buenas costumbres, defender la moral, defender la ética, defender la equidad…entonces estamos retrocediendo”.

Y preguntó ¿Cuándo vamos a educar a nuestra gente?, ¿Cuándo vamos a incidir realmente en modificar el pensamiento? Si se supone que los que deben vigilar, defender, promover y apoyar todas estas políticas públicas son los primeros en aplicarlas mal, en degradar a las mujeres, en insultarlas y humillarlas.

Al preguntarle qué opina de la frase ‘les vamos a dar puro chile’ la doctora Rosa Nilda Arocha Méndez mencionó “es una frase totalmente ofensiva para las mujeres de esta región, porque todos identificamos que significa, que connotación lleva esa frase”.

Y menciona “si tu dijeras ‘la dijo una persona que no vive en este territorio, que no es de esta región, que no sabe que significa, viene de un país lejano con otros populismos, dichos o costumbres’, pudiésemos disculparlo”.

Y aclara “pero él es de aquí, es Norteño, es Coahuilense, y sabe la connotación que lleva la frase, es totalmente ofensiva, totalmente obscena, esa es la palabra, es una frase obscena que nos humilla a todas las mujeres”.

La doctora menciona que una disculpa pública es insuficiente “debe dar una disculpa pública, pero debería también meterse a estudiar las políticas públicas de equidad de género y a sensibilizarse en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Y agrega “debería de instruirse, ahí está manifestando que es un hombre totalmente ignorante y machista, esa es la palabra”.

EXHIBE MACHISMO

Claudia Garza del Toro, candidata de Morena a la alcaldía de Monclova mencionó “Esta gente exhibe toda su ignorancia, sexismo, machismo, definitivamente está a todas luces lo que ellos representan; es una lástima que tengamos aspirantes a la gubernatura y a otros cargos públicos que son sumamente ignorantes”.

Y declaró “es una lástima que estén aspirando a gobernar si ni siquiera tienen educación en este sentido…representa más de lo mismo, la política mexicana ha estado llena de actores como este personaje que denigran a la mujer y denigran la participación política de la mujer”.

La candidata de Morena declaró “no me causa extrañeza, me causa molestia, pero no me causa extrañeza, porque muchas otras cosas que también son muy importantes, ellos han actuado definitivamente en contra del pueblo”.

Respecto a la frase que aplicó Guillermo Anaya Llamas, candidato a Gobernador del Estado, de ‘les vamos a dar puro chile’ declaró “me dejas casi sin palabras porque la disculpa pública es necesaria, pero no me parece suficiente”.

Y agregó “debería de estar penadísimo este tipo de situaciones o acciones que cometen los hombres, principalmente de la política, pero también se debería de criticar y validar la participación la ignorancia que presentan algunos candidatos que ahorita están contendiendo para algún cargo”.

OFENSA PARA TODAS LAS MUJERES

Claudia Marines, candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista Mexicano señaló que los dichos de Anaya son una gran ofensa para todas las mujeres.

“Creo que todos los seres humanos, independientemente de cualquier partido político merecen respeto, y máxime él que quiere ser el representante de un gobierno, en esta ocasión lo dirigió a las mujeres priistas pero se le olvida que sólo por el hecho de ser mujeres merecen respeto, al igual que los hombres”, manifestó.