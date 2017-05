Municipio no cederá a chantajes del Sindicato

43 views

SAN BUENAVENTURA.- Tras señalar que uno de los argumentos que propiciaron el movimiento de protesta de los trabajadores al servicio del Municipio y que es el que más inquieta, es el planteamiento que hacen para el pago de compensaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, el alcalde Oscar Flores Lugo destacó que hacerlo, sería tanto como tener que suspender la construcción de plaza con cancha de fútbol con pasto sintético en el sector Pueblo Nuevo y la cancha de softbol en la Unidad Deportiva.

“Repito, en todo momento he sido respetuoso de los derechos de los trabajadores, incluso en muchas ocasiones he salido en su defensa, pero lo que hacemos es únicamente dar cumplimiento a lo que establece el Contrato y la Ley Federal del Trabajo”, refirió.

Flores Lugo dijo que el personal sindicalizado, asesorados por su jurídico, están haciendo una serie de controversias para el pago de compensaciones que se cubren tras cumplir 25 años de servicio.

“Ellos señalan el artículo 46 con relación al 47 donde nos dicen que el 46, establece que deben salir a los 25 y el 47 nos dice cómo debemos liquidarles esa compensación, que es de un mes de salario y 12 días por cada año laborado”, dijo.

La Ley federal del Trabajo en sus artículos 162 con relación al 485 y 486 os señala que el tope máximo debe ser de dos salarios mínimos vigentes en la región, “Nosotros, amparados en esa legislación, lo hacemos en base a derecho, no por el cálculo que ellos expresan, ya nos habían dicho”, explicó el Jefe de la Comuna.

Agrega que piden aplicar un artículo que es solamente aplicable para finiquitar la relación labor y se hace en una sola exhibición dejando en claro, que ello los exime del beneficio de acceder a una jubilación.

“Lamentablemente, están confundidos, lo que deben hacer es solicitar, el medio legal que es el Tribunal de Conciliación para Empleados y Trabajadores al Servicio del Estado, Poderes y Municipios, donde pueden ver los antecedentes y criterios que ´pueden argumentar, pero que como Municipio no podemos pagar”, recalcó.

Insistió en que hacerlo, como le dicen muchos, pagar esas cantidades es en estos momentos dejar de construir la plaza y cancha de futbol con pasto sintético en el Sector Pueblo Nuevo y la cancha de sóftbol en la Unidad deportiva.

“Ya que son aportaciones que tendríamos que sacar para poder liquidar lo que exigen y que repito, muchos me dicen págales y déjate de problemas. Ellos están pidiendo que sea en una sola exhibición, cuando el contrato señala lo consecuente. No habla de las compensaciones, pero el documento que nos rige, detalla que se debe aplicar la Ley Federal del Trabajo en temas no determinados en el contrato, es decir, lo no previsto se debe hacer en base a la citada Ley”, insistió.

Puntualiza diciendo que lo están solicitando es un convenio para cumplir con los pagos, mismos que de acuerdo a los cálculos que se tienen, serían liquidados para noviembre de acuerdo a los términos que estamos haciendo valer.