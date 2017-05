Dejo el Vaticano más decidido que nunca a buscar la paz mundial: Trump

35 views

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy que está “más decidido que nunca” a trabajar por la paz en el mundo, tras su encuentro en el Vaticano con el papa Francisco.

Honor de por vida haber conocido a Su Santidad el Papa Francisco. Dejo el Vaticano más decidido que nunca a buscar la PAZ en nuestro mundo”, expresó Trump a través de su cuenta de Twitter.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de mayo de 2017

El Papa recibió hoy a Trump en el Vaticano y ambos mantuvieron una reunión privada que alrededor de 30 minutos.

El presidente estadunidense y Francisco, dos líderes con estilos radicalmente diferentes y visiones opuestas del mundo, dejaron de lado sus choques pasados para ofrecer un mensaje de paz a un público global.

La audiencia tuvo lugar particularmente temprano, debido a que Francisco debía presidir dos horas más tarde la tradicional audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro ante miles de peregrinos de todo el mundo.

El encuentro fue fijado tras meses de especulaciones sobre la reticencia de Trump a reunirse con el pontífice durante su primera gira exterior de nueve días.

Trump y el primer pontífice de origen latinoamericano defienden modelos económicos y sociales opuestos, y han chocado en temas como la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, la asistencia a los pobres, las relaciones con el mundo islámico o la estrategia en Oriente Medio.